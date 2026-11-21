यूनाईडटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uiic.co.in पर 21 नवंबर 2026 को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल-I) (AO) की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 30 नवंबर 2026 को होगा। इसकी टियर-1 प्रारंभिक परीक्षा 22 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 11 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। यूआईआईसी इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से विज्ञापन संख्या UIIC/HO-HRM/AO/02/2026 के तहत जनरल और हिंदी ऑफिसर के कुल 225 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

यूआईआईसी एओ की मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

UIIC AO Admit Card 2026 Download Link

यूआईआईसी एओ मेन्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।