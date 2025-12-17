CLAT Result 2026 का रिजल्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

CLAT 2026 Result OUT: राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ (NLU) ने 16 दिसंबर, 2025 को CLAT 2026 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। छात्रों के लिए CLAT 2026 के स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। 7 दिसंबर, 2025 को हुए CLAT 2026 एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र वेबसाइट पर जाकर स्टेप वाइज स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

CLAT 2026 के स्कोर डाउनलोड करने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने CLAT 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिट कार्ड और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करना होगा। स्कोरकार्ड में छात्रों द्वारा सेक्शन-वार प्राप्त अंकों और उनकी योग्यता स्थिति की डिटेल्स शामिल होगी।

साथ ही, बोर्ड ने रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की भी जारी की है, जिसके आधार पर ही स्कोरकार्ड तैयार किया गया है।

CLAT 2026 Result: CLAT 2026 के रिजल्ट की डेट्स और अन्य जानकारी

छात्र नीचे दी गई तालिका में एग्जाम और रिजल्ट से जुड़ी मुख्य जानकारी देख सकते हैं।