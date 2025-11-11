NPCIL Recruitment 2025: डिप्टी मैनेजर के 112 पदों के लिए npcilcareers.co.in ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्रता, अंतिम तिथि और अन्य डिटेल देखें

पद का नाम शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य मानदंड

उप प्रबंधक (मानव संसाधन)

किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक और

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक एमबीए या

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक मास्टर डिग्री या दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक डिप्लोमा या

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक प्रबंधन अध्ययन स्नातकोत्तर या

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक MSW OR

यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त एकीकृत एमबीए। एमएससी/एमएसपी/एमएससी/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध/श्रम कल्याण/समाज कल्याण में विशेषज्ञता के साथ। अथवा

उपरोक्त क्षेत्रों में से किसी एक में विशेषज्ञता के साथ दोहरी विशेषज्ञता

उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक और

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक एमबीए या

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक मास्टर डिग्री या दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक डिप्लोमा या

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक प्रबंधन अध्ययन स्नातकोत्तर या

मान्यता प्राप्त एकीकृत एमबीए जो यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वित्त में विशेषज्ञता के साथ न्यूनतम 60% अंकों के साथ किया जाना चाहिए या

वित्त में विशेषज्ञता के साथ दोहरी विशेषज्ञता या

सीए, सीएमए, सीएफए उत्तीर्ण

उप प्रबंधक (सी एंड एमएम)

इंजीनियरिंग के किसी भी विषय में स्नातक और

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक एमबीए या

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक मास्टर डिग्री या दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक डिप्लोमा या

दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक प्रबंधन अध्ययन स्नातकोत्तर या

मान्यता प्राप्त एकीकृत एमबीए जो यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ किया जाना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञता हो - सामग्री प्रबंधन/संचालन प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, रसद प्रबंधन/इन्वेंट्री नियंत्रण

उपरोक्त क्षेत्रों में से किसी एक में विशेषज्ञता के साथ दोहरी विशेषज्ञता।

उप प्रबंधक (विधि)

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ पूर्णकालिक विधि स्नातक

अभ्यर्थी को संबंधित राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा अन्य वैधानिक निकायों में पंजीकृत होना चाहिए।

अभ्यर्थी के पास योग्यता के बाद अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए तथा उसे बार और/या किसी प्रासंगिक प्रतिष्ठित संगठन में कंपनी/सिविल/श्रम कानूनों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

अनुभवी उम्मीदवारों को दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि पर चयन समिति द्वारा भर्ती चरण में विचार किया जा सकता है।