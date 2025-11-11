NPCIL Recruitment 2025: डिप्टी मैनेजर के 112 पदों के लिए npcilcareers.co.in ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्रता, अंतिम तिथि और अन्य डिटेल देखें

NPCIL Recruitment 2025: NPCIL ने डिप्टी मैनेजर और JHT के पदों के लिए कुल 122 रिक्तियों की घोषणा की है। कुल रिक्तियों में 10 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। NPCIL ने Candidates के लिए 07 नवंबर 2025 (सुबह 10 बजे से) Registration पोर्टल खोल दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 शाम 5:00 बजे तक है। Candidates NPCIL की आधिकारिक वेबसाइट www.npcil.nic.in पर जाकर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं।
NPCIL Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
NPCIL ने डिप्टी मैनेजरों और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह उन Candidates के लिए एक शानदार मौका है जो अच्छे वेतन के साथ एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं। डिप्टी मैनेजरों की भर्ती एचआर, वित्त और लेखा, कानून, और सीएंडएमएम जैसे कई क्षेत्रों में की जाएगी। नीचे दी गई टेबल में जानकारी देखें:
|
परीक्षा/भर्ती का नाम
|
एनपीसीआईएल भर्ती 2025
|
संचालन निकाय
|
भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल)
|
उद्देश्य
|
विभिन्न विषयों में उप प्रबंधकों और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की भर्ती
|
अधिसूचना / आवेदन प्रारंभ
|
7 नवंबर 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
27 नवंबर 2025
|
पदों की संख्या
|
122 (112 नई रिक्तियां और 10 बैकलॉग)
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन माध्यम से npcilcareers.co.in
NPCIL Recruitment 2025: पात्रता मानदंड
जो Candidates डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें आधिकारिक अधिसूचना से पात्रता मानदंड को अवश्य पढ़ना चाहिए। पात्रता मानदंड में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं बताई गई हैं, जो NPCIL डिप्टी मैनेजर पद के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी हैं। यहां पात्रता देखें:
|
पद का नाम
|
शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य मानदंड
|
उप प्रबंधक (मानव संसाधन)
|
|
उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
|
|
उप प्रबंधक (सी एंड एमएम)
|
|
उप प्रबंधक (विधि)
|
|
जूनियर हिंदी अनुवादक
|
NPCIL Recruitment 2025: आवेदन करने के लिए स्टेप
Candidates NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- NPCIL के आधिकारिक करियर पोर्टल npcilcareers.co.in पर जाएं।
- होमपेज पर, 'करियर' टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इसमें NPCIL की नवीनतम भर्तियों की जानकारी होगी।
- 'रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्टी मैनेजर्स एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर' के सामने दिए गए “Click here to View Details & Apply Online” पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा, जिसमें भर्ती अभियान से जुड़ी रिक्तियों का विवरण और बुनियादी जानकारी होगी।
- यदि आप एक नए यूजर हैं, तो सबसे पहले पोर्टल पर Registration करें और अपनी लॉगिन जानकारी बनाएं। इसके बाद, इन जानकारी का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र में मांगे गए जरूरी काम पूरे करें, जैसे दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन शुल्क का भुगतान करना।
- भविष्य के लिए आवेदन पत्र को सेव कर लें।
NPCIL Recruitment 2025: आवेदन लिंक
योग्य और इच्छुक Candidates नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से पढ़ लें।
|
NPCIL Recruitment 2025
NPCIL Recruitment 2025: आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट-बैंकिंग/UPI आदि के माध्यम से आवेदन पत्र से जुड़े पेमेंट गेटवे के जरिए किया जा सकता है। केवल सामान्य, EWS और OBC कैटेगरी के पुरुष Candidates को ही लागू बैंक शुल्कों के साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान 07/11/2025 (सुबह 10:00 बजे से) और 27/11/2025 (शाम 17:00 बजे तक) के बीच किसी भी दिन किया जा सकता है।
|
पद
|
आवेदन शुल्क
|
उप प्रबंधक (मानव संसाधन)
|
500/-
|
उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
|
उप प्रबंधक (सी एंड एमएम)
|
उप प्रबंधक (विधि)
|
जूनियर हिंदी अनुवादक
|
150/-
