NPCIL Recruitment 2025: डिप्टी मैनेजर के 112 पदों के लिए npcilcareers.co.in ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्रता, अंतिम तिथि और अन्य डिटेल देखें

By Priyanka Pal
Nov 11, 2025, 18:20 IST

NPCIL Recruitment 2025 last date: न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य Candidates 7 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन लिंक, आवेदन शुल्क और अन्य जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। इस लेख में सभी जानकारी पाएं।

NPCIL Recruitment 2025 Apply Online
NPCIL Recruitment 2025 Apply Online

NPCIL Recruitment 2025: NPCIL ने डिप्टी मैनेजर और JHT के पदों के लिए कुल 122 रिक्तियों की घोषणा की है। कुल रिक्तियों में 10 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। NPCIL ने Candidates के लिए 07 नवंबर 2025 (सुबह 10 बजे से) Registration पोर्टल खोल दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 शाम 5:00 बजे तक है। Candidates NPCIL की आधिकारिक वेबसाइट www.npcil.nic.in पर जाकर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं।

NPCIL Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

NPCIL ने डिप्टी मैनेजरों और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह उन Candidates के लिए एक शानदार मौका है जो अच्छे वेतन के साथ एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं। डिप्टी मैनेजरों की भर्ती एचआर, वित्त और लेखा, कानून, और सीएंडएमएम जैसे कई क्षेत्रों में की जाएगी। नीचे दी गई टेबल में जानकारी देखें:

परीक्षा/भर्ती का नाम

एनपीसीआईएल भर्ती 2025 

संचालन निकाय

भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल)

उद्देश्य

विभिन्न विषयों में उप प्रबंधकों और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की भर्ती

अधिसूचना / आवेदन प्रारंभ

7 नवंबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

27 नवंबर 2025

पदों की संख्या

122 (112 नई रिक्तियां और 10 बैकलॉग)

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन माध्यम से npcilcareers.co.in

NPCIL Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

जो Candidates डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें आधिकारिक अधिसूचना से पात्रता मानदंड को अवश्य पढ़ना चाहिए। पात्रता मानदंड में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं बताई गई हैं, जो NPCIL डिप्टी मैनेजर पद के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी हैं। यहां पात्रता देखें:

पद का नाम

शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य मानदंड

उप प्रबंधक (मानव संसाधन)


  • किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक और

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक एमबीए या

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक मास्टर डिग्री या दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक डिप्लोमा या

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक प्रबंधन अध्ययन स्नातकोत्तर या

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक MSW OR

  • यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त एकीकृत एमबीए। एमएससी/एमएसपी/एमएससी/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध/श्रम कल्याण/समाज कल्याण में विशेषज्ञता के साथ। अथवा

  • उपरोक्त क्षेत्रों में से किसी एक में विशेषज्ञता के साथ दोहरी विशेषज्ञता

उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)


  • किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक और

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक एमबीए या

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक मास्टर डिग्री या दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक डिप्लोमा या

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक प्रबंधन अध्ययन स्नातकोत्तर या

  • मान्यता प्राप्त एकीकृत एमबीए जो यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वित्त में विशेषज्ञता के साथ न्यूनतम 60% अंकों के साथ किया जाना चाहिए या

  • वित्त में विशेषज्ञता के साथ दोहरी विशेषज्ञता या

  • सीए, सीएमए, सीएफए उत्तीर्ण

उप प्रबंधक (सी एंड एमएम)


  • इंजीनियरिंग के किसी भी विषय में स्नातक और

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक एमबीए या

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक मास्टर डिग्री या दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक डिप्लोमा या

  • दो वर्षीय मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक प्रबंधन अध्ययन स्नातकोत्तर या

  • मान्यता प्राप्त एकीकृत एमबीए जो यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ किया जाना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञता हो - सामग्री प्रबंधन/संचालन प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, रसद प्रबंधन/इन्वेंट्री नियंत्रण

  • उपरोक्त क्षेत्रों में से किसी एक में विशेषज्ञता के साथ दोहरी विशेषज्ञता।

उप प्रबंधक (विधि) 


  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ पूर्णकालिक विधि स्नातक

  • अभ्यर्थी को संबंधित राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा अन्य वैधानिक निकायों में पंजीकृत होना चाहिए।

  • अभ्यर्थी के पास योग्यता के बाद अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए तथा उसे बार और/या किसी प्रासंगिक प्रतिष्ठित संगठन में कंपनी/सिविल/श्रम कानूनों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

  • अनुभवी उम्मीदवारों को दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि पर चयन समिति द्वारा भर्ती चरण में विचार किया जा सकता है।

जूनियर हिंदी अनुवादक


  • (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में मास्टर डिग्री; या

  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और हिंदी में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में मास्टर डिग्री; या

  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी या तो अनिवार्य या वैकल्पिक विषय थे या उनमें से कोई एक परीक्षा का माध्यम था और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय था; और

  • (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

NPCIL Recruitment 2025: आवेदन करने के लिए स्टेप 

Candidates NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • NPCIL के आधिकारिक करियर पोर्टल npcilcareers.co.in पर जाएं।
  • होमपेज पर, 'करियर' टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इसमें NPCIL की नवीनतम भर्तियों की जानकारी होगी।
  • 'रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्टी मैनेजर्स एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर' के सामने दिए गए “Click here to View Details & Apply Online” पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज खुलेगा, जिसमें भर्ती अभियान से जुड़ी रिक्तियों का विवरण और बुनियादी जानकारी होगी।
  • यदि आप एक नए यूजर हैं, तो सबसे पहले पोर्टल पर Registration करें और अपनी लॉगिन जानकारी बनाएं। इसके बाद, इन जानकारी का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें।
  • आवेदन पत्र में मांगे गए जरूरी काम पूरे करें, जैसे दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन शुल्क का भुगतान करना।
  • भविष्य के लिए आवेदन पत्र को सेव कर लें।

NPCIL Recruitment 2025: आवेदन लिंक

योग्य और इच्छुक Candidates नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके NPCIL डिप्टी मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से पढ़ लें।

NPCIL Recruitment 2025

आवेदन लिंक

NPCIL Recruitment 2025: आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट-बैंकिंग/UPI आदि के माध्यम से आवेदन पत्र से जुड़े पेमेंट गेटवे के जरिए किया जा सकता है। केवल सामान्य, EWS और OBC कैटेगरी के पुरुष Candidates को ही लागू बैंक शुल्कों के साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान 07/11/2025 (सुबह 10:00 बजे से) और 27/11/2025 (शाम 17:00 बजे तक) के बीच किसी भी दिन किया जा सकता है।

पद

आवेदन शुल्क

उप प्रबंधक (मानव संसाधन)


500/-

उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

उप प्रबंधक (सी एंड एमएम)

उप प्रबंधक (विधि) 

जूनियर हिंदी अनुवादक

150/-

