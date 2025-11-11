MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
GSET Previous Year Question Papers PDF: जीसेट पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, PDF डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Nov 11, 2025, 18:43 IST

GSET के पिछले साल के प्रश्न पत्र आपकी तैयारी के मौजूदा स्तर को जांचने का एक बेहतरीन जरिया हैं। GSET के पिछले साल के पेपर की PDF डाउनलोड करके आप बार-बार पूछे जाने वाले टॉपिक और कठिनाई के स्तर की पहचान कर सकते हैं।

GSET Previous Year Question Papers PDF
GSET Previous Year Question Papers PDF

GSET Previous Year Question Papers: GSET के पिछले साल के पेपर `Candidates` की तैयारी के सफर में एक बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। जो लोग GSET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सिलेबस को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। सिलेबस पूरा होने और रिवीजन हो जाने के बाद, `Candidates` को मॉक प्रश्नों का अभ्यास करके अपने ज्ञान को परखना चाहिए। पिछले साल के ये पेपर उन्हें GSET के असली पैटर्न पर आधारित ज्यादा सवालों का अभ्यास करने में मदद करेंगे। `Candidates` को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट से GSET के पिछले साल के पेपर डाउनलोड करें। इन पेपरों के लिंक इस पेज पर भी दिए गए हैं। GSET के पिछले साल के पेपर की PDF डाउनलोड करें और अभ्यास करना शुरू करें।

GSET पिछले साल के प्रश्न पत्र

GSET (गुजरात राज्य पात्रता परीक्षा) एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है। इसका आयोजन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (MSU बड़ौदा) द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा यह तय करने के लिए होती है कि `Candidates` गुजरात के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हैं या नहीं। जो `Candidates` GSET परीक्षा की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए GSET के पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इन पिछले साल के पेपर से `Candidates` को परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम, विषय-वार टॉपिक का वेटेज और कठिनाई के स्तर को समझने में मदद मिलती है। `Candidates` को अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पिछले साल के पेपर का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है।

GSET पिछले साल के प्रश्न पत्र PDF

GSET के पिछले साल के प्रश्न पत्रों की PDF आधिकारिक वेबसाइट gujaratset.ac.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। साथ ही, PDF यहां भी डाउनलोड करने के लिए दी गई हैं। ये PDF पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं:

विषय

डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 1 सामान्य

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 गणित

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 भौतिक विज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 रासायनिक विज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 जीवन विज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 हिंदी

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात सेट 2024 पेपर 2 गुजराती

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात सेट 2024 पेपर 2 संस्कृत

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 इतिहास

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 समाजशास्त्र

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 अर्थशास्त्र

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 राजनीति विज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 अंग्रेजी

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 शिक्षा

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 मनोविज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 कानून

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 वाणिज्य

पीडीएफ डाउनलोड करें

गुजरात SET 2024 पेपर 2 प्रबंधन

पीडीएफ डाउनलोड करें

GSET पिछले साल के पेपर कैसे डाउनलोड करें

जिन `Candidates` ने GSET 2025 के लिए आवेदन किया है, उन्हें GSET के पिछले साल के पेपर का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। वे आधिकारिक वेबसाइट से GSET के पिछले साल के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें।

  • GSET की आधिकारिक वेबसाइट gujaratset.ac.in पर जाएं।
  • होमपेज पर "Old Question Papers" सेक्शन पर क्लिक करें।
  • एक पेज खुलेगा जिसमें GSET के तहत आने वाले हर विषय के लिए 2002 से 2024 तक के पुराने प्रश्न पत्र होंगे।
  • अपनी पसंद का विषय चुनें और जिस साल का पेपर चाहिए, उसकी PDF डाउनलोड करें।
  • इस PDF को अपने फोल्डर में सेव करें और प्रश्नों का अभ्यास करें।

