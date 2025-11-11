दुनिया का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक देश कौन-सा है, जानें नाम

चीन दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा अंगूर उगाता है। चीन में अंगूर कई जगहों पर उगाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन शिनजियांग, हेबेई और शेडोंग जैसे इलाकों में होता है। इस पोषक तत्वों से भरपूर फल के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें। इसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है और इसका इस्तेमाल शराब बनाने, सुखाकर मेवे बनाने और ताजा खाने के लिए किया जाता है। दुनिया में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? चीन अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन का शिनजियांग प्रांत सबसे ज्यादा अंगूर पैदा करता है। यहां हर साल लाखों मीट्रिक टन अंगूर की फसल होती है, जो देश के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इस इलाके की सूखी जलवायु, लंबे समय तक धूप और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था अंगूर की खेती के लिए बहुत अच्छी है। शिनजियांग में रेड ग्लोब, थॉम्पसन सीडलेस और शाइन मस्कट जैसी कई मशहूर किस्में उगाई जाती हैं। इन अंगूरों को देश में खाया जाता है और दुनिया के कई देशों में भेजा भी जाता है।

चीन में कितने अंगूर पैदा होते हैं? चीन अपने पूर्वी और पश्चिमी प्रांतों में बड़े पैमाने पर खेती करके हर साल 15 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा अंगूर पैदा करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक है। यहां अंगूर ताजा खाने, किशमिश बनाने और शराब बनाने के लिए उगाए जाते हैं। चीन में कुछ लोकप्रिय अंगूर की किस्में हैं, जिनमें क्योहो, समर ब्लैक और क्रिमसन सीडलेस शामिल हैं। अंगूर पूरे चीन में खाए जाते हैं और यह पारंपरिक खानपान के साथ-साथ आधुनिक खाद्य उद्योगों का भी हिस्सा हैं। दुनिया के टॉप 5 अंगूर उत्पादक देश रैंक देश सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में) 1 चीन 14.8 – 15.5 2 इटली 7.3 – 7.6 3 स्पेन 6.8 – 7.1 4 USA 6.2 – 6.5 5 तुर्की 3.9 – 4.1

नोट: ये आंकड़े 2023-2024 के हाल के डाटा पर आधारित हैं। इन्हें मुख्य रूप से खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू से लिया गया है।

चीन चीन हर साल लगभग 12.6 मिलियन टन अंगूर का उत्पादन करता है, जिससे यह एक प्रमुख अंगूर उत्पादक देश बन गया है। चीन में अलग-अलग तरह की जलवायु होने के कारण अंगूर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिसमें शिनजियांग में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चीन के अंगूर अपने आकार, मिठास और पैकिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बड़े शहरों तक पहुंचाना भी आसान होता है। इन्हें ताजा खाया जाता है, किशमिश बनाने के लिए सुखाया जाता है, या देश और विदेश में शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इटली इटली दूसरे स्थान पर है, जो हर साल लगभग 8.4 मिलियन टन अंगूर पैदा करता है। इटली में अंगूर उत्पादन का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। यहां सिसली, पुगलिया और वेनेटो जैसे प्रमुख अंगूर उगाने वाले इलाके हैं। इटली दुनिया के टॉप शराब उत्पादकों में से भी एक है। यह सांगियोवेसे और नेबियोलो जैसी मशहूर अंगूर की किस्मों के लिए जाना जाता है।