2025 में भारत की टॉप 10 सबसे ऊंची इमारतें, देखें लिस्ट

By Kishan Kumar
Nov 11, 2025, 17:16 IST

2025 में भारत की स्काईलाइन में रिकॉर्ड-तोड़ने वाली गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी, जिसमें मुंबई की पैलेस रॉयल और लोखंडवाला मिनर्वा जैसी ऊंची और शानदार इमारतें सबसे आगे हैं। रिहायशी इमारतों से लेकर मिली-जुली उपयोग वाली विशाल इमारतों तक, ये बिल्डिंग्स भारत के तेज शहरी विकास, बेहतरीन वास्तुकला और शानदार जीवनशैली को दर्शाती हैं। ये इमारतें न केवल शहरों का नजारा बदल रही हैं, बल्कि ऊंची इमारतों की वास्तुकला में देश की तरक्की और वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान का प्रतीक भी हैं।

भारत की सबसे ऊंची इमारतें
पिछले दो दशकों में भारत के शहरों का नजारा तेजी से बदल रहा है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, देश की कुछ सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे खास इमारतों के निर्माण की दौड़ में सबसे आगे है। मुंबई के वर्ली में स्थित 320 मीटर ऊंची पैलेस रॉयल इमारत का निर्माण अभी चल रहा है। 2025 में इसके पूरा होने पर, यह भारत की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी इमारत बन जाएगी।

ये सबसे बड़ी इमारतें दिखाती हैं कि भारत ने वास्तुकला के क्षेत्र में कितनी तरक्की की है। यहां के इंजीनियर अनोखे डिजाइन और निर्माण के तरीकों से इन इमारतों को एक बेहतरीन आकार दे रहे हैं। ये इमारतें भारत के शहरी विकास, शानदार जीवनशैली और आधुनिक वास्तुकला का प्रतीक हैं।

2026 तक कई रिकॉर्ड-तोड़ने वाली गगनचुंबी इमारतें बन जाएंगी। इनमें से हर इमारत में अत्याधुनिक डिजाइन और विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी।

इस लेख में हम 2025 में भारत की 10 सबसे बड़ी इमारतों पर करीब से नजर डालेंगे। हम उनकी ऊंचाई, मंजिलों की संख्या और पूरा होने के समय के बारे में जानेंगे।

भारत की सबसे बड़ी इमारतों की सूची

रैंक

इमारत का नाम

शहर

ऊंचाई (मीटर)

मंजिलें

पूरा होने का वर्ष / अपेक्षित

1

पैलेस रॉयल

मुंबई

320

88

2025

2

लोखंडवाला मिनर्वा

मुंबई

301

78

2023

3

सुपरनोवा स्पिरा, नोएडा

नोएडा

300

80

2025

4

पिरामल अरण्य अराव

मुंबई

282.2

83

2022

5

वर्ल्ड वन

मुंबई

280.2

76

2020

6

वर्ल्ड व्यू

मुंबई

277.6

73

2020

7

लोढ़ा ट्रंप टावर

मुंबई

268

76

2021

8

ओमकार 1973 टावर ए

मुंबई

267

73

2020

9

नथानी हाइट्स

मुंबई

262

72

2020

10

थ्री सिक्स्टी वेस्ट टावर बी

मुंबई

260

66

2020


भारत की 5 सबसे ऊंची इमारतों की जानकारी

1. पैलेस रॉयल

-स्थान: वर्ली, मुंबई

-पूरा होने का वर्ष: 2025 में अपेक्षित

-भारत की सबसे ऊंची इमारत।

-जमीन का क्षेत्रफल:4.5 एकड़ (फ्रीहोल्ड)।

-विश्व स्तरीय रिहायशी एट्रियम।

-संरचना: 72 मंजिलें

-कुल घर: 152 खास घर।

2. लोखंडवाला मिनर्वा

-स्थान: महालक्ष्मी, मुंबई।

-भारत की दूसरी सबसे ऊंची इमारत (2025 तक)।

-प्रकार: लक्जरी रिहायशी गगनचुंबी इमारत।

-ऊंचाई: 301 मीटर।

-संरचना: 78 मंजिलें।

-डेवलपर: लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन।

-पूरा होने का वर्ष: 2023 में पूरा हुआ

-खास विशेषताएं: यहां से अरब सागर और महालक्ष्मी रेसकोर्स का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसमें प्रीमियम सुविधाएं और बड़े-बड़े आलीशान घर हैं।

3. सुपरनोवा स्पिरा, नोएडा

-स्थान: सेक्टर 94, नोएडा, उत्तर प्रदेश।

-उत्तर भारत की सबसे ऊंची इमारत।

-प्रकार: मिली-जुली उपयोग वाली गगनचुंबी इमारत (रिहायशी, व्यावसायिक और हॉस्पिटैलिटी)।

-ऊंचाई: 300 मीटर।

-संरचना: 80 मंजिलें।

-डेवलपर: सुपरटेक लिमिटेड।

-पूरा होने का वर्ष: 2025 में अपेक्षित

-खास विशेषताएं: इसमें स्काई विला, लक्जरी शॉपिंग की जगहें और एक फाइव-स्टार होटल होगा। यहां से यमुना नदी और दिल्ली की स्काईलाइन का मनोरम दृश्य दिखाई देगा।

4. पिरामल अरण्य अराव

-स्थान: भायखला, मुंबई।

-पिरामल अरण्य अराव भारत की सबसे ऊंची रिहायशी इमारतों में से एक है।

-प्रकार: लक्जरी रिहायशी गगनचुंबी इमारत।

-ऊंचाई: 282.2 मीटर।

-संरचना: 83 मंजिलें।

-डेवलपर: पिरामल रियल्टी।

-पूरा होने का वर्ष: 2022 में पूरा हुआ

-खास विशेषताएं: यहां से रानी बाग बोटेनिकल गार्डन और अरब सागर का नजारा दिखता है। इसमें फर्श से छत तक खिड़कियों वाले आलीशान घर, प्रीमियम सुविधाएं और विश्व स्तरीय वास्तुकला है।

5. वर्ल्ड वन

-स्थान: लोअर परेल, मुंबई।

-वर्ल्ड वन को दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत माना जाता है।

-प्रकार: लक्जरी रिहायशी गगनचुंबी इमारत।

-ऊंचाई: 280.2 मीटर।

-संरचना: 76 मंजिलें।

-डेवलपर: लोढ़ा ग्रुप।

-पूरा होने का वर्ष: 2020 में पूरा हुआ।

-खास विशेषताएं: यहां से अरब सागर और मुंबई की स्काईलाइन का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसमें अल्ट्रा-लक्जरी अपार्टमेंट, प्रीमियम सुविधाएं और खास क्लब हाउस की सुविधाएं हैं।

