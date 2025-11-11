2025 में भारत की टॉप 10 सबसे ऊंची इमारतें, देखें लिस्ट

पिछले दो दशकों में भारत के शहरों का नजारा तेजी से बदल रहा है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, देश की कुछ सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे खास इमारतों के निर्माण की दौड़ में सबसे आगे है। मुंबई के वर्ली में स्थित 320 मीटर ऊंची पैलेस रॉयल इमारत का निर्माण अभी चल रहा है। 2025 में इसके पूरा होने पर, यह भारत की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी इमारत बन जाएगी। ये सबसे बड़ी इमारतें दिखाती हैं कि भारत ने वास्तुकला के क्षेत्र में कितनी तरक्की की है। यहां के इंजीनियर अनोखे डिजाइन और निर्माण के तरीकों से इन इमारतों को एक बेहतरीन आकार दे रहे हैं। ये इमारतें भारत के शहरी विकास, शानदार जीवनशैली और आधुनिक वास्तुकला का प्रतीक हैं। 2026 तक कई रिकॉर्ड-तोड़ने वाली गगनचुंबी इमारतें बन जाएंगी। इनमें से हर इमारत में अत्याधुनिक डिजाइन और विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। इस लेख में हम 2025 में भारत की 10 सबसे बड़ी इमारतों पर करीब से नजर डालेंगे। हम उनकी ऊंचाई, मंजिलों की संख्या और पूरा होने के समय के बारे में जानेंगे।

भारत की सबसे बड़ी इमारतों की सूची रैंक इमारत का नाम शहर ऊंचाई (मीटर) मंजिलें पूरा होने का वर्ष / अपेक्षित 1 पैलेस रॉयल मुंबई 320 88 2025 2 लोखंडवाला मिनर्वा मुंबई 301 78 2023 3 सुपरनोवा स्पिरा, नोएडा नोएडा 300 80 2025 4 पिरामल अरण्य अराव मुंबई 282.2 83 2022 5 वर्ल्ड वन मुंबई 280.2 76 2020 6 वर्ल्ड व्यू मुंबई 277.6 73 2020 7 लोढ़ा ट्रंप टावर मुंबई 268 76 2021 8 ओमकार 1973 टावर ए मुंबई 267 73 2020 9 नथानी हाइट्स मुंबई 262 72 2020 10 थ्री सिक्स्टी वेस्ट टावर बी मुंबई 260 66 2020

भारत की 5 सबसे ऊंची इमारतों की जानकारी 1. पैलेस रॉयल -स्थान: वर्ली, मुंबई -पूरा होने का वर्ष: 2025 में अपेक्षित -भारत की सबसे ऊंची इमारत। -जमीन का क्षेत्रफल:4.5 एकड़ (फ्रीहोल्ड)।

-विश्व स्तरीय रिहायशी एट्रियम। -संरचना: 72 मंजिलें -कुल घर: 152 खास घर। 2. लोखंडवाला मिनर्वा -स्थान: महालक्ष्मी, मुंबई। -भारत की दूसरी सबसे ऊंची इमारत (2025 तक)। -प्रकार: लक्जरी रिहायशी गगनचुंबी इमारत। -ऊंचाई: 301 मीटर। -संरचना: 78 मंजिलें। -डेवलपर: लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन। -पूरा होने का वर्ष: 2023 में पूरा हुआ -खास विशेषताएं: यहां से अरब सागर और महालक्ष्मी रेसकोर्स का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसमें प्रीमियम सुविधाएं और बड़े-बड़े आलीशान घर हैं। 3. सुपरनोवा स्पिरा, नोएडा -स्थान: सेक्टर 94, नोएडा, उत्तर प्रदेश। -उत्तर भारत की सबसे ऊंची इमारत। -प्रकार: मिली-जुली उपयोग वाली गगनचुंबी इमारत (रिहायशी, व्यावसायिक और हॉस्पिटैलिटी)। -ऊंचाई: 300 मीटर। -संरचना: 80 मंजिलें। -डेवलपर: सुपरटेक लिमिटेड। -पूरा होने का वर्ष: 2025 में अपेक्षित -खास विशेषताएं: इसमें स्काई विला, लक्जरी शॉपिंग की जगहें और एक फाइव-स्टार होटल होगा। यहां से यमुना नदी और दिल्ली की स्काईलाइन का मनोरम दृश्य दिखाई देगा।