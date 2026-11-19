KSEAB 1st PUC Date Sheet 2027 Out: कर्नाटक 1st पीयूसी फाइनल एग्जाम 2027 का पूरा शेड्यूल जारी, देखें पूरी डेटशीट
कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) ने 1st PUC (कक्षा 11वीं) के फाइनल एग्जाम 2027 की डेटशीट जारी कर दी है, जिसके अंदर एग्जाम 10 फरवरी से 23 फरवरी 2027 तक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in से पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।
KSEAB 1st PUC Time Table 2027 Out: कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) और डिपार्टमेंट ऑफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन (DPUE) से 11वीं (1st PUC) की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट जारी की है। बोर्ड ने आने वाले शैक्षणिक सेशन 2026-27 के फाइनल एग्जाम (Karnataka 1st PUC Annual Examination 2027) की ऑफिशियल डेटशीट को वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
आयोग द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, कर्नाटक 1st पीयूसी के एग्जाम 10 फरवरी 2027 से शुरू होकर 23 फरवरी 2027 तक चलेंगे। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के छात्र अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in पर जाकर सब्जेक्ट-वाइज पूरे शेड्यूल को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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Karnataka 1st PUC Exam 2027 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स
कर्नाटक 1st पीयूसी फाइनल एग्जाम 2027 से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
ऑफिशियल डिटेल्स
|
एग्जाम बोर्ड का नाम
|
कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) / DPUE
|
एग्जाम का नाम
|
कर्नाटक 1st PUC वार्षिक परीक्षा 2027 (कक्षा 11वीं)
|
डेटशीट जारी होने की डेट
|
18 नवंबर 2026
|
एग्जाम डेट्स
|
10 फरवरी 2027 से 23 फरवरी 2027 तक
|
एग्जाम की शिफ्ट्स और टाइम
|
एकल पाली (Single Shift) — सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (3 घंटे)
|
एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट
|
मार्च 2027
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
kseab.karnataka.gov.in और pue.karnataka.gov.in
Karnataka 1st PUC Time Table 2027: Subject-Wise Exam Schedule
बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज और मुख्य सब्जेक्ट की एग्जाम डेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
एग्जाम डेट
|
सब्जेक्ट
|
10 फरवरी 2027
|
कन्नड़ (Kannada), अरबी (Arabic)
|
11 फरवरी 2027
|
हिंदी
|
12 फरवरी 2027
|
अंग्रेजी
|
13 फरवरी 2027
|
तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, हिंदुस्तानी संगीत, आईटी, रिटेल, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस व अन्य वोकेशनल विषय
|
15 फरवरी 2027
|
भूगोल (Geography), भौतिक विज्ञान (Physics)
|
16 फरवरी 2027
|
इतिहास (History), कंप्यूटर साइंस (Computer Science)
|
17 फरवरी 2027
|
रसायन विज्ञान (Chemistry), बेसिक मैथ्स (Basic Maths)
|
18 फरवरी 2027
|
बिजनेस स्टडीज (Business Studies), मनोविज्ञान (Psychology), शिक्षाशास्त्र (Education)
|
19 फरवरी 2027
|
समाजशास्त्र (Sociology), गणित (Mathematics), गृह विज्ञान (Home Science)
|
20 फरवरी 2027
|
अर्थशास्त्र (Economics), भूविज्ञान (Geology), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics)
|
22 फरवरी 2027
|
राजनीति विज्ञान (Political Science), सांख्यिकी (Statistics), जीव विज्ञान (Biology)
|
23 फरवरी 2027
|
वैकल्पिक कन्नड़ (Optional Kannada), तर्कशास्त्र (Logic), लेखाशास्त्र (Accountancy)
ऐसे डाउनलोड करें Karnataka 1st PUC Time Table 2027 PDF
छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऑफिशियल डेटशीट की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
- कर्नाटक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Documents’ सेक्शन में जाएं और वहां PUC टैब पर क्लिक करें।
- फिर, अब Karnataka Time Table for I PUC Annual Examination - February 2027 के लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपकी एग्जाम की डेटशीट PDF खुल जाएगी।
- इसे डाउनलोड करके अपनी स्टडी टेबल के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.