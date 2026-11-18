RPMC Result 2026 OUT: डिप्लोमा पार्ट- 2 के Radiation, MLT, OT, Dialysis सहित 7 कोर्सेज के UFM रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link
RPMC Result 2026 Rajasthan: राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल ने विभिन्न डिप्लोमा परीक्षाओं के रिजल्ट आज 18 नवंबर को जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट रिजल्ट पोर्टल result.rpcraj.net पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
RPMC Result 2026 OUT: राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल द्वारा फरवरी 2026 की विभिन्न डिप्लोमा परीक्षाओं के UFM (Unfair Means) परिणाम 18 नवंबर 2026 को जारी कर दिए गए हैं। जारी परिणामों में रेडिएशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, कैथ लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा के पार्ट-II (मेन/रिमांडेड) परीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं।
जिन अभ्यर्थियों ने फरवरी 2026 में आयोजित इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट RPMC की आधिकारिक वेबसाइट result.rpcraj.net पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।
RPMC Result 2026 Rajasthan Download Link
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Diploma in Radiation Technology Part-II Exam. (Main/Remanded) FEBRUARY-2026 (UFM RESULT)
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Diploma in Orthopedic Technology Part-II Exam. (Main/Remanded) FEBRUARY-2026 (UFM RESULT)»
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Diploma in Operation Theater Technology Part-II Exam. (Main/Remanded) FEBRUARY-2026 (UFM RESULT)
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Diploma in Medical Laboratory Technology Part-II Exam. (Main/Remanded) FEBRUARY-2026 (UFM RESULT)
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Diploma in Dialysis Technology Part-II Exam. (Main/Remanded) FEBRUARY-2026 (UFM RESULT)
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Diploma in Cath Lab Technology Part-II Exam. (Main/Remanded) FEBRUARY-2026 (UFM RESULT)
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Diploma in Blood Bank Technology Part-II Exam.(Main/Remanded) FEBRUARY-2026 (UFM RESULT)
How to Check RPMC Result 2026: ऐसे चेक करें रिजल्ट
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना RPMC UFM Result 2026 चेक कर सकते हैं:
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सबसे पहले RPMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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वेबसाइट के Result सेक्शन को ओपन करें।
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अपने संबंधित Diploma Course के Part-II UFM Result लिंक पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर उपलब्ध रिजल्ट को ध्यानपूर्वक देखें।
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भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
Rajasthan Paramedical Council Result 2026 - हाइलाइट्स
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संस्था का नाम: राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल (RPMC)
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परीक्षा का नाम: डिप्लोमा पार्ट-II परीक्षा
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परीक्षा सत्र: फरवरी 2026
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रिजल्ट का नाम: UFM रिजल्ट 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि: 18 नवंबर 2026
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कोर्स की संख्या: 7 डिप्लोमा कोर्स
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परीक्षा का प्रकार: मेन/रिमांडेड (Main/Remanded)
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राज्य: राजस्थान
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रिजल्ट स्टेटस: जारी (OUT)
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आधिकारिक वेबसाइट: result.rpcraj.net
RPMC Diploma Part II Result: राजस्थान पैरामेडिकल रिजल्ट 2026 में क्या-क्या होगा?
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अभ्यर्थी का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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कोर्स का नाम
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परीक्षा का नाम
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परीक्षा सत्र (फरवरी 2026)
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पार्ट और ईयर का विवरण
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विषयों के नाम
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प्राप्त अंक
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रिजल्ट स्टेटस
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UFM संबंधित विवरण
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.