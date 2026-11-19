Rani Lakshmi bai Scooty Yojana Eligibility:यूपी की बेटियों को बहुत जल्द योगी सरकार फ्री स्कूटी देने जा रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को भी योजना में शामिल किया गया है। अब इस योजना का लाभ सिर्फ मेधावी छात्राओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार ने योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा है और करीब 50 हजार छात्राओं को इसका लाभ मिलने की तैयारी है।बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले योगी सरकार युवाओं को टैबलेट और छात्राओं को स्कूटी देना चाहती है।

क्या है पात्रता

राज्य सरकार का यह कदम उच्च शिक्षा हासिल कर रही उन छात्राओं के लिए अहम माना जा रहा है, जिन्हें पढ़ाई के साथ आने-जाने में आर्थिक या शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से पात्र छात्राओं का ब्योरा मांगा है। विभाग के स्तर पर डेटा जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर पात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा।