Morning Quotes in Hindi: सफलता के लिए जरूरी है कि हम रात में समय पर सोएं और सुबह जल्दी जागें। सुबह जल्दी उठने से आपको अपने काम पूरे करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके साथ ही सकारात्मक रहना भी बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने हर काम को दोगुनी एनर्जी के साथ कर सकें। आइए आज हम कुछ ऐसी ही महान शख्सियतों के प्रेरणादायक कोट्स पढ़ते हैं, जिससे आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहे और आपके चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान आ जाए।

लक्ष्य पाने तक न रुकें

"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।" - स्वामी विवेकानंद

अपने काम से प्यार करें

"महान काम करने का एक ही तरीका है कि आप जो करते हैं, उससे प्यार करें।" - स्टीव जॉब्स

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

"कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए ही जय-जयकार नहीं होती।" - हरिवंश राय बच्चन

बदलाव की शुरुआत खुद से करें

"आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, पहले खुद वह बदलाव बनें।" - महात्मा गांधी