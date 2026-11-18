UPTET 2026 Notification Released: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग की ओर से जारी संक्षिप्त विज्ञप्ति के मुताबिक, UPTET 2026 का विज्ञापन 24 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा। इसी दिन से ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। परीक्षा का आयोजन 26 और 27 फरवरी 2027 को किया जाएगा। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन और OTR की प्रक्रिया 24 नवंबर 2026 से शुरू होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2026 होगी।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु लागू की गई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि यूपीटीईटी-2026 में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की सुगमता के लिए 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। अतः सभी अभ्यर्थियों को ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं निर्देश-पुस्तिका आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक https://uptet.upessc.org/otr/info के माध्यम से देख व पढ़ सकते हैं। निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपलोड विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत 24 नवम्बर 2026 से प्रारंभ होने वाली आवेदन प्रक्रिया में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।