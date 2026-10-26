1600 साल पुराना भारत का इकलौता लौहे का पिलर, जिसमें कभी नहीं लगता जंग

लोहा अक्सर पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करता है। इससे लोहे पर जंग की कई परतें जम जाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक लोहे का पिलर ऐसा भी है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस पिलर में आज तक जंग नहीं लगा है। क्या आप जानते हैं कि यह पिलर कहां है और कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

किस पिलर में आज तक नहीं लगा है जंग

दिल्ली के महरौली स्थित कुतुब मीनार परिसर में मौजूद लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत अजूबा है, जिसने दुनिया भर के आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल रखा है। 1,600 से अधिक साल से खुले आसमान के नीचे, कड़ी धूप, बारिश और प्रदूषण सहने के बावजूद इस लोहे के खंभे में आज तक जंग नहीं लगी है।

क्या है इतिहास और कब हुआ था निर्माण

इतिहासकारों और स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में उकेरे गए संस्कृत लेखों के अनुसार, इसका निर्माण चौथी या पांचवीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था। इसे विशेष रूप से सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बनवाया गया था। माना जाता है कि भगवान विष्णु के सम्मान में मूल रूप से इसे मध्य प्रदेश के उदयगिरि में विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थापित किया गया था, जिसे सदियों बाद दिल्ली लाया गया।