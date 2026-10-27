CG Swami Atmanand School Admit Card 2026: इस लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF
Chhattisgarh Swami Atmanand School Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती 2026 की CBT परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक भर्ती पोर्टल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक भर्ती पोर्टल cgdpi26.onlineregistrationform.org पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक के 1812 संविधा के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा में बैठने से पहले, उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए और उस पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक लेना चाहिए।
CG Swami Atmanand School Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती 2026 परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
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भर्ती का नाम
|
सीजी स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती 2026
|
विभाग
|
लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़
|
भर्ती का प्रकार
|
संविदा भर्ती
|
कुल पद
|
1,812
|
एडमिट कार्ड
|
जारी
|
परीक्षा का माध्यम
|
CBT
|
परीक्षा तिथि
|
31 अक्टूबर 2026
|
डाउनलोड मोड
|
ऑनलाइन
Chhattisgarh Swami Atmanand School Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना सीजी स्वामी आत्मानंद स्कूल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएँ।
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होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
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अपना पंजीकृत लॉगिन विवरण दर्ज करें।
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लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प चुनें।
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प्रवेश पत्र में अपना नाम, रोल नंबर और परीक्षा संबंधी जानकारी चेक करें।
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एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।
CG Swami Atmanand School Exam Date 2026
स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती की कंप्यूटर आधारित चयन परीक्षा 31 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले प्रवेश पत्र और आवश्यक पहचान पत्र तैयार रखें।
Chhattisgarh Swami Atmanand School Admit Card 2026 में दिए गए विवरण
अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित जानकारियां उल्लिखित होती हैं:
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अभ्यर्थी का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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परीक्षा तिथि और समय
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परीक्षा केंद्र का नाम और पता
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अभ्यर्थी की फोटो और हस्ताक्षर
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परीक्षा से संबंधित जरूरी निर्देश
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रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा की शिफ्ट
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.