UGC NET December 2026 Registration: 5.50 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने किया रजिस्ट्रेशन, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन

UGC NET December 2026 Registration: यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 25 अक्टूबर 2026 तक के रजिस्ट्रेशन से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार, अब तक कुल 5,50,048 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 3,73,419 उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म पूरा करने के साथ आवेदन शुल्क का भुगतान भी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

Registrations for UGC-NET December 2026 are underway. As on 25 October 2026: • 5,50,048 candidates have registered • 3,73,419 candidates have completed their applications and paid the fee • 1,36,993 candidates are yet to upload their photograph and signature, and their fee payment is also pending • 31,580 candidates have uploaded their photograph and signature, but have not yet paid the application fee Candidates who have not yet applied are encouraged to submit their applications at the earliest. Applicants with incomplete forms are advised to complete all pending steps, pay the application fee and download the Confirmation Page. Do not wait until the last date. यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण जारी हैं। 25 अक्टूबर 2026 तक: • 5,50,048 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है • 3,73,419 अभ्यर्थियों ने आवेदन पूरा कर शुल्क का भुगतान कर दिया है • 1,36,993 अभ्यर्थियों का फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना और शुल्क भुगतान करना बाकी है • 31,580 अभ्यर्थियों ने फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आवेदन शुल्क का भुगतान अभी बाकी है जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा करें। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन अधूरा है, वे सभी लंबित चरण पूरे करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और Confirmation Page डाउनलोड करना न भूलें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें। Last date to apply: 28 October 2026 Apply now | अभी आवेदन करें https://t.co/Y7NeernoHZ Helpline: 011-40759000 #UGCNET #NTA #NationalTestingAgency #UGCNETDecember2026