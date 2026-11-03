BPSC School Teacher TRE 4.0 Online Form 2026: बिहार स्कूल शिक्षक आवेदन की अंतिम तिथि, ये रहा डायरेक्ट लिंक
BPSC School Teacher TRE 4.0 Online Form 2026: बिहार स्कूल शिक्षक भर्ती 2026 ऑनलाइन आवेदन आज समाप्त होने जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन पूरा कर सकते हैं।
BPSC School Teacher TRE 4.0 Online Form 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से स्कूल शिक्षक भर्ती 2026 की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार फीस पेमेंट की 2 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। विज्ञापन संख्या 15/2026 के तहत बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल टीचर के आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन कुल 33,320 रिक्त पदों के लिए मांगे गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से पूरा कर सकते हैं।
BPSC TRE 4.0 Application Form 2026
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर, 2026 तय की गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर या यहां उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
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बीपीएससी स्कूल शिक्षक भर्ती 2026
How to Apply for BPSC School Teacher TRE 4.0 Online Form 2026
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
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सबसे पहले BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं ।
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ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खोलें।
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BPSC TRE 4.0 के लिए एप्लीकेशन लिंक एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2026 के तहत ढूंढें।
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अगर ज़रूरी हो, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें, या मौजूदा क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
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ज़रूरी पर्सनल, एजुकेशनल और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी डालें।
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एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
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2 नवंबर 2026 तक लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
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डाली गई डिटेल्स देखें और पेमेंट स्टेटस वेरिफाई करें।
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एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
BPSC School Teacher TRE 4.0 Online Form 2026: जरूरी डेट्स
BPSC ने TRE 4.0 के लिए एप्लीकेशन शेड्यूल में बदलाव किया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि फीस पेमेंट की आखिरी तारीख और एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख अलग-अलग हैं।
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आयोजन
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संशोधित तिथि
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ऑनलाइन आवेदन शुरू
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25 सितंबर 2026
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पिछले आवेदन की अंतिम तिथि
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26 अक्टूबर 2026
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फीस पेमेंट की आखिरी तारीख
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2 नवंबर 2026
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ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख
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3 नवंबर 2026
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कोर्ट से जुड़े खास मामलों की डेडलाइन
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29 अक्टूबर 2026
[NEW] BPSC TRE 4.0 Syllabus 2026: डाउनलोड करें बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पैटर्न और सिलेबस PDF
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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