SSC JHT Result 2026: एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 रिजल्ट जल्द, ऐसे कर पाएंगे चेक
SSC JHT Result 2026: एसएससी जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी करेगा। इसका एग्जाम 8 सितंबर और 13 सितंबर 2026 को आयोजित किया गया था। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC JHT Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SHT) और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (STO) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) का रिजल्ट 2026 जारी करेगा। इस एग्जाम की उत्तर कुंजी 21 सितंबर 2026 को जारी की गई थी। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 की परीक्षा 08 सितंबर और 13 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। इस एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC JHT Paper 1 Result 2026 डाउनलोड लिंक
एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
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जल्द
SSC JHT Result 2026 - हाइलाइट्स
एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर (जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SHT) और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (STO) के माध्यम से 303 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में सीबीटी 1 और लेखन शामिल है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकेते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
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पद का नाम
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जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SHT) और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (STO)
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रिक्त पदों की संख्या
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303
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चयन प्रक्रिया
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सीबीटी 1 और सब्जेक्टिव पेपर (लेखन और ट्रांसलेशन)
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सीबीटी 1 परीक्षा की तिथि
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08 सितंबर और 13 सितंबर 2026 को आयोजित
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आंसर-की जारी होने की तिथि
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21 सितंबर 2026
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रिजल्ट
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जल्द
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रिजल्ट डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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ssc.gov.in
SSC JHT CBT 1 Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Quick Links में Result सेक्शन देखें।
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अब SSC JHT Result 2026 पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
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Ctrl+F का उपयोग करके PDF में अपना नाम सर्च करें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.