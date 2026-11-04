SSC JHT Result 2026: एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 रिजल्ट जल्द, ऐसे कर पाएंगे चेक

SSC JHT Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (JTO), सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SHT) और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (STO) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) का रिजल्ट 2026 जारी करेगा। इस एग्जाम की उत्तर कुंजी 21 सितंबर 2026 को जारी की गई थी। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 की परीक्षा 08 सितंबर और 13 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। इस एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC JHT Paper 1 Result 2026 डाउनलोड लिंक

एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।