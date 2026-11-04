भारत का वह राज्य, जहां रहते हैं देश के आखिरी ‘हेडहंटर्स’ 

भारत के पूर्वोत्तर राज्य अपनी अनूठी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध इतिहास के लिए जाने जाते हैं। इस कड़ी में यहां एक राज्य ऐसा भी है, जहां भारत के आखिरी ‘हेडहंटर्स’ रहा करते हैं। दरअसल, यहां ‘हेडहंटर्स’ से मतलब उन लोगों से है, जो कि युद्ध के समय दुश्मन के सिर काट दिए करते थे। क्या आप इस राज्य के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

किस राज्य में रहते हैं आखिरी ‘हेडहंटर्स’

भारत के पूर्वोत्तर छोर पर म्यांमार की सीमा से सटा नागालैंड एक ऐसा राज्य है, जिसकी सांस्कृतिक गहराई, रहस्य और विविधता पूरी दुनिया को हैरान करती है। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और आदिवासी परंपराओं से सजा यह राज्य मुख्य रूप से 'हेडहंटर्स की भूमि' (Land of Headhunters) के रूप में जाना जाता है।

16 से अधिक जनजातियों का घर

नागालैंड मुख्य रूप से 16 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियों का घर है, जिनमें अंगामी, एओ, सेमा, लोथा और कोन्याक सबसे प्रमुख हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर जनजाति की अपनी अलग भाषा, विशिष्ट पारंपरिक वेशभूषा, अलग रीति-रिवाज और अलग त्योहार हैं। एक जनजाति की बोली दूसरी जनजाति से इतनी अलग होती है कि वे आपस में बातचीत करने के लिए अक्सर नागा और असमिया भाषा का मिश्रण या अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं।