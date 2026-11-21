School Holiday November 21, 2026: आज यानी शनिवार, 21 नवंबर 2026 को देशभर के स्कूलों के लिए कोई नेशनल या अखिल भारतीय छुट्टी (Nationwide Holiday) जारी नहीं किया गया है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल अपने नियमित टाइम पर खुलेंगे, हालांकि खराब मौसम और स्थानीय त्योहारों के कारण कुछ चुनिंदा राज्यों और जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। विशेष रूप से ओडिशा के 6 जिलों में चक्रवाती तूफान 'अक्वान' (Cyclone Akvan) के चलते 21 नवंबर तक स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जबकि गोवा और गुजरात में निर्धारित दिवाली छुट्टी के कारण कल भी छुट्टी रहेगी।

नवंबर के इस हफ्ते में अलग-अलग राज्यों में मौसम और स्थानीय कैलेंडर के हिसाब से छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए अपने राज्य और जिले का सटीक अपडेट जानने के लिए बेहद जरूरी है। छात्र यहां से जानें कि क्या आज 21 नवंबर 2026 को कहां-कहां छुट्टी रहेगी।