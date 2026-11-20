Govt Jobs in Hindi: अक्सर ऐसा होता है कि सही समय पर जानकारी न मिलने की वजह से कई सरकारी नौकरियां हमारे हाथ से निकल जाती हैं और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में आज हम आपको टॉप 4 सरकारी नौकरियों के बारे में बताएंगे, जो 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट्स के लिए एकदम बेस्ट हैं। इन नौकरियों में आपको शुरुआती स्तर से ही शानदार वेतनमान मिलेगा। आइए, इन सभी भर्तियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड में टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती

एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 1393 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार अवसर है। पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं।

रेलवे में नौकरी करने का शानदार अवसर

अगर आप रेलवे में नौकरी करने का शानदार सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यह एक बेहतरीन मौका है। सेंट्रल रेलवे ने कुल 2,861 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सलेक्शन 10वीं या 12वीं में आए मार्क्स के आधार पर होगा। उम्मीदवार पदों के लिए 02 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।