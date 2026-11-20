School Holiday 20 November 2026: नवंबर 2026 का महीना स्कूली छात्रों और पेरेंट्स के लिए दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों की छुट्टियों से भरा रहा है। अब जबकि त्योहारी छुट्टी का दौर लगभग खत्म हो चुका है, अब छात्रों और पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या रेगुलर रूप से क्लासेस चलेंगी? लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में किसी राज्यव्यापी स्कूल छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है। अधिकतर राज्यों में दिवाली और छठ पूजा के बाद नियमित क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी हैं, इसलिए शुक्रवार को स्कूल सामान्य समय पर खुलने की उम्मीद है। 20 नवंबर 2026: छह राज्यों में स्कूलों की छुट्टी की स्थिति यहां देखें छात्रों और पेरेंट्स की सुविधा के लिए सभी छह राज्यों की एक्सपेक्टेड स्थिति के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

राज्य 20 नवंबर को स्कूलों की स्थिति छुट्टी की स्थिति राजस्थान सामान्य रूप से खुले रहने की उम्मीद दिवाली मिड-टर्म छुट्टियां समाप्त होने के बाद नियमित कक्षाएं जारी बिहार सामान्य रूप से खुले रहने की उम्मीद दिवाली व छठ पूजा के लंबे छुट्टी के बाद स्कूल दोबारा खुल चुके हैं उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सामान्य रूप से खुले रहने की उम्मीद कोई राज्यव्यापी छुट्टी घोषित नहीं; स्थानीय लेवल पर बदलाव संभव मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सामान्य रूप से खुले रहने की उम्मीद दिवाली के बाद नियमित शैक्षणिक गतिविधियां संचालित छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सामान्य रूप से खुले रहने की उम्मीद दिवाली व छठ के छुट्टी के बाद स्कूल नियमित समय पर चल रहे हैं झारखंड (Jharkhand) सामान्य रूप से खुले रहने की उम्मीद छठ पूजा की छुट्टियां खत्म होने के बाद नियमित क्लासेस जारी

स्टेट-वाइज डिटेल्ड अपडेट: जानें आपके राज्य में क्या है स्थिति 1. राजस्थान (Rajasthan) राजस्थान के स्कूलों में दिवाली के अवसर पर मिड-टर्म छुट्टियां निर्धारित की गई थीं, जिनके समाप्त होने के बाद स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 20 नवंबर 2026 के लिए राज्य स्तर पर किसी नई छुट्टी का आदेश नहीं है, इसलिए सरकारी और निजी स्कूलों में सामान्य कक्षाएं संचालित होने की संभावना है। 2. बिहार (Bihar) बिहार में दिवाली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के कारण छात्रों को लंबी छुट्टियां मिली थीं। त्योहारी अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूल दोबारा खुल चुके हैं और 20 नवंबर को नियमित समय पर कक्षाएं चलने की उम्मीद है। 3. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) उत्तर प्रदेश में नवंबर की शुरुआत में दिवाली और भाई दूज के अवकाश के बाद अब अधिकांश स्कूलों में नियमित शिक्षण कार्य जारी है। 20 नवंबर के लिए पूरे प्रदेश में कोई सामान्य छुट्टी घोषित नहीं की गई है। हालांकि, किसी जिले में स्थानीय प्रशासनिक आदेश, मौसम या स्कूल के अपने कैलेंडर के अनुसार बदलाव हो सकता है।