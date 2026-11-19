[लिंक एक्टिव] BPSC PO Result 2026: बिहार अभियोजन पदाधिकारी परिणाम घोषित, 3175 उम्मीदवार सफल
BPSC PO Result 2026: बीपीएससी ने पीओ रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 13/2026 के तहत कुल 3175 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
BPSC PO Result 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अभियोजन पदाधिकारी (APO) भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परिणामों के साथ - साथ बीपीएससी द्वारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। Advertisement No. 13/2026 के तहत आयोजित इस भर्ती में कुल 300 पद निर्धारित किए गए हैं। Prelims परीक्षा और Final Answer Key जारी होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे Result PDF आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। उम्मीदवार उसमें अपना Roll Number और Prelims में सफल होने के बाद आगे की चयन प्रक्रिया शामिल रहेगी।
BPSC PO Result 2026: रिजल्ट जारी
BPSC Bihar APO Result 2026 आज 19 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित करने की जानकारी X पर साझा की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है।
गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय), बिहार के अंतर्गत बिहार अभियोजन सेवा के अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं. 13/2026) का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। अभ्यर्थी कुछ घंटों पश्चात आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/ogUS7t3kvr पर अपना परीक्षाफल देख सकेंगे। #BPSC #BPSCExam #BPSCNotice #BPSCUpdates #BPSCNotification #ProsecutionOfficer #POResult #BPSCResult— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) November 19, 2026
Bihar BPSC PO Result 2026 Download link
BPSC Bihar PO Result 2026 बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट के Notices या संबंधित Recruitment/Result सेक्शन में Prosecution Officer Preliminary Competitive Examination (Advertisement No. 13/2026) का रिजल्ट नोटिस देख सकते हैं।
बीपीएससी बिहार पीओ रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
BPSC PO Cut off 2026: कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स
बिहार बीपीएस पीओ कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:
|
कैटेगरी
|
कट ऑफ मार्क्स
|
जनरल
|
169.50
|
जनरल (महिला)
|
169.00
|
ईडब्ल्यूएस
|
151.50
|
ईडब्ल्यूएस (महिला)
|
146.50
|
एससी
|
120.50
|
एससी (महिला)
|
114.00
|
एसटी
|
84.50
|
एसटी (महिला)
|
85.00
|
ईबीसी
|
126.00
|
ईबीसी (महिला)
|
118.50
BPSC Bihar APO Result 2026 कैसे चेक करें?
BPSC Preliminary Result 2026 उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं:
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सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइटपर जाएं।
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होमपेज पर Notices या संबंधित Recruitment/Result सेक्शन खोलें।
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BPSC Assistant Prosecution Officer (PO) Preliminary Result 2026 के लिंक को खोजें।
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संबंधित Result PDF लिंक पर क्लिक करें।
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PDF डाउनलोड करें और उसे खोलें।
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PDF में Ctrl + F का उपयोग करके अपना Roll Number दर्ज करें।
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यदि आपका Roll Number सूची में मौजूद है, तो दिए गए परिणाम के अनुसार अपना Qualifying Status चेक करें।
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भविष्य के संदर्भ के लिए Result PDF सेव कर लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.