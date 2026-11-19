Pratiksha Katara Motivational Story in Hindi: प्रतीक्षा कटारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली है, जिन्होंने यह साबित करके दिखाया है कि टैलेंट भाषा नहीं समझती क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों में अक्सर यह डर बना रहता है कि इंग्लिश के बिना सफलता के शिखर तक पहुंचना नामुमकिन है। प्रतीक्षा ने हिंदी मीडियम से यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की और नायब तहसीलदार के पद पर काबिज हो गई। बेटी के तहसीलदार बनने से पिता की आंखों में खुशी के आंसू है। उनका हमेशा से यह सपना था कि उनकी बेटी तहसील का पद हासिल करें और आज वो सपना पूरा हो गया।

पिता से मिली तहसीलदार बनने की प्रेरणा

प्रतीक्षा कटारा के पिता उत्तर प्रदेश सरकार में लेखपाल के पद पर हैं। तहसीलदार प्रतीक्षा अपनी इस सफलता का श्रेय पिता को देती है और कहती है कि पिता के विश्वास और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है क्योंकि शुरुआत में प्रतीक्षा को प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस देखकर काफी डर लगता था पर पिता ने हमेशा विश्वास दिलाया कि हो जाएगा। आज जिसका रिजल्ट हम सभी के सामन हैं।