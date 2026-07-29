BPSC TRE 4 Vacancy 2026: बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, सीएम ने 32,000+ शिक्षक पदों पर भर्ती का किया ऐलान

BPSC TRE 4 Vacancy 2026: बिहार के युवाओं के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। राज्य में अब 32 हजार से अधिक रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी और इसकी जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने एक्स हैंडल के जरिए दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात। TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन पदों के लिए फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।