RRB ALP CBT 2 Admit Card 2026 Link: असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट

RRB ALP CBT 2 Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) CBT 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड आज, 24 जुलाई 2026 को जारी कर दिया है। यह परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। CBT 1 में सफल उम्मीदवार अब RRB की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केंद्र और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है।

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RRB ALP CBT 2 एडमिट कार्ड 2026 हाइलाइट्स

वे सभी अभ्यर्थी जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 परीक्षा में सफल हुए हैं, वे सीबीटी 2 परीक्षा में भाग लेंगे। उम्मीदवार यहाँ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा 2026 से जुड़ी सभी मुख्य हाइलाइट्स देख सकते हैं।