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Muzaffarnagar School Holiday: कांवड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर में 3 से 10 अगस्त तक स्कूल बंद, BSA ने जारी किया Notice

By Akshara Verma
Last Updated: Aug 1, 2026, 19:47 IST

Kanwar Yatra 2026, School Holiday: कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड के स्कूलों समेत डिग्री कॉलेज, डायट और तकनीकी संस्थानों में में 3 से 10 अगस्त तक छुट्टी रहेगी।

Due to Kanwar Yatra Muzaffarnagar School will closed from 3 august to 10 august 2026
Due to Kanwar Yatra Muzaffarnagar School will closed from 3 august to 10 august 2026

Muzaffarnagar News Today: सावन के पवित्र महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी (DM) के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) संदीप कुमार ने जिले के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक की छुट्टी घोषित कर दी है। 

कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58) समेत जिले के मुख्य रास्तों पर लाखों कांवड़ियों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में छात्रों को जाम और सुरक्षा संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

Muzaffarnagar School Holiday Order Details 

पेरेंट्स और छात्रों की आसानी के लिए छुट्टियों से जुड़ी पूरी डिटेल्स इस नीचे दी गई टेबल में दी गई है। 

इवेंट

डिटेल्स

स्थान / जिला

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)

छुट्टी की अवधि

03 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक (कुल 8 दिन)

कारण

कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ एवं ट्रैफिक डायवर्जन

किन संस्थानों पर लागू?

नर्सरी से डिग्री कॉलेज तक (सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान)

आदेश जारीकर्ता

जिला मजिस्ट्रेट (DM) के निर्देशानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)

स्कूल खुलने की डेट

11 अगस्त 2026 (सोमवार)

रूट डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था: कांवड़ यात्रा के मुख्य अपडेट्स

कांवड़ मेला क्षेत्र होने के कारण मुजफ्फरनगर में भारी वाहनों का प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है।

  • यातायात में बड़ा बदलाव: नेशनल हाईवे (NH-58) पर कांवड़ियों का कब्जा रहने के कारण बसों और निजी वाहनों का मार्ग परिवर्तित (Divert) कर दिया गया है।
  • ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प: कई निजी स्कूलों ने 8 दिनों की लंबी छुट्टियों के दौरान पाठ्यक्रम पिछड़ने से बचाने के लिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं (Online Classes) का शेड्यूल जारी करने का निर्णय लिया है।
  • प्रशासन की अपील: पुलिस प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और छात्रों को सलाह दी है कि वे बहुत जरूरी काम होने पर ही मुख्य मार्गों पर निकलें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।
Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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First Published: Aug 1, 2026, 19:47 IST

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