Muzaffarnagar School Holiday: कांवड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर में 3 से 10 अगस्त तक स्कूल बंद, BSA ने जारी किया Notice

Muzaffarnagar News Today: सावन के पवित्र महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी (DM) के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) संदीप कुमार ने जिले के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक की छुट्टी घोषित कर दी है।

कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58) समेत जिले के मुख्य रास्तों पर लाखों कांवड़ियों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में छात्रों को जाम और सुरक्षा संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

Muzaffarnagar School Holiday Order Details

पेरेंट्स और छात्रों की आसानी के लिए छुट्टियों से जुड़ी पूरी डिटेल्स इस नीचे दी गई टेबल में दी गई है।