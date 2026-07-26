UPSSSC Assistant Statistical Officer 2026 Question Paper: यूपीएसएससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर प्रश्न पत्र, इस लिंक से करें डाउनलोड

UPSSSC Assistant Statistical Officer 2026 Question Paper: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) एएसओ और एआरओ की परीक्षा दिनांक 26 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के निर्धारित एग्जाम सेंटर पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई। परीक्षा में स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश से संबंधित जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए थे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1565 रिक्त पदों को भरा जाना है। यूपीएसएससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार प्रश्न पत्र की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रश्न पत्र डिफिकल्टी लेवल, प्रश्नों के पैटर्न और ट्रेंड्स को समझने में मदद करते हैं। UPSSSC ASO 2026 Question Paper - हाइलाइट्स असिस्टेंट असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की परीक्षा दिनांक 26 जुलाई 2026 को 3 मुख्य परीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा सिंगल शिफ्ट में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक हुई थी। आप नीचे दी गई टेबल से जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) परीक्षा का नाम यूपीएसएससी एएसओ एवं एआरओ परीक्षा 2026 रिक्त पदों की संख्या 1565 परीक्षा की तिथि 26 जुलाई 2026 एग्जाम टाइमिंग सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक प्रश्नों की संख्या 100 अधिकतम अंक 100 नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक परीक्षा की अवधि 02 घंटे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in UPSSSC ASO/ARO 2026 Question Paper Download PDF यूपीएसएससी एएसओ एवं एआरओ परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र की PDF डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार की सुविधा के लिए डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में दिया गया है। यूपीएसएससी एएसओ एवं एआरओ प्रश्न पत्र डाउनलोड लिंक क्लिक करें