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India Post GDS 5th Merit List 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस 5वीं मेरिट लिस्ट कब आएगी?, यहां मिलेगा सर्कल-वाइज PDF लिंक

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Jul 28, 2026, 11:15 IST

India Post GDS 5th Merit List 2026: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के तहत 28,636 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती की 5वीं मेरिट लिस्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपना नाम चेक कर सकेंगे।

India Post GDS 5th Merit List 2026 पर लेटेस्ट अपडेट चेक करें।
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India Post GDS 5th Merit List 2026: इंडिया पोस्ट ने GDS भर्ती 2026 की चौथी मेरिट लिस्ट 8 जून 2026 को जारी की थी। जिन उम्मीदवारों का नाम इसमें नहीं आया, वे अब 5वीं मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह मेरिट लिस्ट जुलाई 2026 के आखिर तक जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार लिस्ट जारी होने के बाद indiapostgdsonline.gov.in से अपने डाक सर्कल की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिए देशभर में 28,636 पदों पर BPM, ABPM और डाक सेवक की नियुक्ति की जाएगी।

India Post GDS 5th Merit List 2026 Kab Aayegi?

इंडिया पोस्ट अब तक GDS भर्ती 2026 की 4 मेरिट लिस्ट जारी कर चुका है। पिछले भर्ती अभियान में करीब 21 हजार पदों के लिए 6 मेरिट लिस्ट जारी की गई थीं। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी 28,636 पदों को भरने के लिए जरूरत के अनुसार अगली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

4वीं मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है। अब खाली पदों को भरने के लिए Supplementary List-V (5वीं मेरिट लिस्ट) जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, GDS 5वीं मेरिट लिस्ट जुलाई 2026 के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकती है। हालांकि, इंडिया पोस्ट ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।

India Post GDS 5th Merit List 2026-हाइलाइट्स

भारतीय डाक सेवक भर्ती की पांचवी मेरिट लिस्ट के संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं। 

संस्था का नाम

इंडिया पोस्ट

भर्ती का नाम

इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026

कुल रिक्त पदों की संख्या

28,636 पद

पदों के नाम

BPM, ABPM और डाक सेवक

चौथी मेरिट लिस्ट तिथि

8 जून 2026 

5वीं मेरिट लिस्ट कब आएगी?

जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में संभावित

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन और दस्तावेज सत्यापन

आधिकारिक वेबसाइट

indiapostgdsonline.gov.in

पहली से चौथी मेरिट लिस्ट की डेट और कितने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट?

1st से 4th इंडिया पोस्ट जीडीएस की प्रत्येक मेरिट लिस्ट के अंतर्गत कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध है।

क्षेत्र (रीजन)

1st मेरिट लिस्ट

2nd मेरिट लिस्ट

3rd मेरिट लिस्ट

4th मेरिट लिस्ट

आंध्र प्रदेश

1048

555

342

244

असम

639

364

192

-

बिहार

1338

998

761

572

छत्तीसगढ़

1153

754

454

277

दिल्ली

38

28

11

6

गुजरात

1777

869

459

275

हरियाणा

270

148

81

44

हिमाचल प्रदेश

518

168

114

55

जम्मू एवं कश्मीर

267

202

169

128

झारखंड

908

548

338

242

कर्नाटक

1020

520

329

213

केरल

1691

943

528

-

मध्य प्रदेश

2102

1015

543

325

महाराष्ट्र

3547

1687

1075

759

उत्तर-पूर्व

1003

646

534

426

ओडिशा

1191

473

227

140

पंजाब

261

140

60

34

राजस्थान

634

334

160

97

तमिलनाडु

2009

1143

657

-

तेलंगाना

607

214

106

64

उत्तर प्रदेश

3168

1653

809

496

उत्तराखंड

436

225

118

61

पश्चिम बंगाल

2963

1257

556

-

कुल

28588

14884

8623

4458

जीडीएस 5th मेरिट लिस्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें? 

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को देखकर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 5वीं मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे। 

  • सबसे पहले India Post GDS Online की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • होमपेज पर Candidate's Corner सेक्शन में जाएं।

  • इसके बाद GDS Online Engagement Schedule-I (January 2025) पर क्लिक करें।

  • अब Shortlisted Candidates विकल्प पर क्लिक करें और अपना राज्य (State) चुनें।

  • इसके बाद Supplementary List-V (5th Merit List) के लिंक पर क्लिक करें।

  • आपकी स्क्रीन पर 5वीं मेरिट लिस्ट की PDF खुल जाएगी।

  • PDF में Ctrl + F दबाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम सर्च करें।

  • यदि आपका नाम सूची में है, तो मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले कर रख लें।

दस्तावेज सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन हैं?

दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों कोआमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज साथ ले जाने होते हैं:

  • दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रण की ईमेल/कॉल लेटर की कॉपी

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • 10वीं की मार्कशीट

  • 10वीं का एडमिट कार्ड

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • आय प्रमाण पत्र

  • मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Jul 20, 2026, 10:50 IST

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