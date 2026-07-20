India Post GDS 5th Merit List 2026: इंडिया पोस्ट ने GDS भर्ती 2026 की चौथी मेरिट लिस्ट 8 जून 2026 को जारी की थी। जिन उम्मीदवारों का नाम इसमें नहीं आया, वे अब 5वीं मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह मेरिट लिस्ट जुलाई 2026 के आखिर तक जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार लिस्ट जारी होने के बाद indiapostgdsonline.gov.in से अपने डाक सर्कल की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिए देशभर में 28,636 पदों पर BPM, ABPM और डाक सेवक की नियुक्ति की जाएगी।

India Post GDS 5th Merit List 2026 Kab Aayegi?

इंडिया पोस्ट अब तक GDS भर्ती 2026 की 4 मेरिट लिस्ट जारी कर चुका है। पिछले भर्ती अभियान में करीब 21 हजार पदों के लिए 6 मेरिट लिस्ट जारी की गई थीं। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी 28,636 पदों को भरने के लिए जरूरत के अनुसार अगली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

4वीं मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है। अब खाली पदों को भरने के लिए Supplementary List-V (5वीं मेरिट लिस्ट) जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, GDS 5वीं मेरिट लिस्ट जुलाई 2026 के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकती है। हालांकि, इंडिया पोस्ट ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।