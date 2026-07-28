[OUT] Indian Army Agniveer CEE Result 2026: जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेडसमैन सहित अन्य पदों का रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF
Indian Army Agniveer CEE Result 2026: भारतीय सेना ने 28 जुलाई 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर (ARO) बैंगलोर का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से परिणाम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
Indian Army Agniveer CEE Result 2026: भारतीय सेना ने 28 जुलाई 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर (ARO) बैंगलोर का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्ष के माध्यम से जनरल ड्यूटी (GD), टेक्निकल (Tech), ट्रेडसमैन (8वीं और 10वीं कक्षा), ऑफिस असिस्टेंट, वुमेन मिलिट्री पुलिस (MP), सिपाही फार्मा, और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट सहित विभिन्न अग्निवीर रिक्त पदों को भरा जाना है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से परिणाम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
Indian Army Agniveer CEE Result 2026 Download Link
भारतीय सेना आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर पदों की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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आर्मी अग्निवीर रिजल्ट 2026
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आर्मी अग्निवीर एआरओ बैंगलोर रिजल्ट 2026
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आर्मी अग्निवीर एआरओ बेलगाम रिजल्ट 2026
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आर्मी अग्निवीर एआरओ कालिकट रिजल्ट 2026
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आर्मी अग्निवीर एआरओ कालिकट रिजल्ट 2026
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आर्मी अग्निवीर एआरओ मंगलोर रिजल्ट 2026
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आर्मी अग्निवीर एआरओ त्रिवेंद्रम रिजल्ट 2026
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Indian Army Agniveer CEE Result 2026 - हाइलाइट्स
इंडियन आर्मी अग्निवीर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बाकी जानकारी आप नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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इंडियन आर्मी
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परीक्षा का नाम
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अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस परीक्षा (CEE) 2026
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पद का नाम
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जनरल ड्यूटी (GD), टेक्निकल (Tech), ट्रेडसमैन (8वीं और 10वीं कक्षा), ऑफिस असिस्टेंट, वुमेन मिलिट्री पुलिस (MP), सिपाही फार्मा, और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट सहित अन्य पद
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परीक्षा के चरण
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लिखित परीक्षा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट
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ऑफिशियल वेबसाइट
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joinindianarmy.nic.in
Indian Army Agniveer CEE Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
इंडियन आर्मी अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर (ARO) का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।
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Indian Army Agniveer CEE Result 2026 पर क्लिक करें।
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रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
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रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
Indian Army Agniveer CEE Result 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें?
इंडियन आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेडसमैन सहित अन्य पदों की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT), मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.