[OUT] Indian Army Agniveer CEE Result 2026: जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेडसमैन सहित अन्य पदों का रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

Indian Army Agniveer CEE Result 2026: भारतीय सेना ने 28 जुलाई 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर (ARO) बैंगलोर का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्ष के माध्यम से जनरल ड्यूटी (GD), टेक्निकल (Tech), ट्रेडसमैन (8वीं और 10वीं कक्षा), ऑफिस असिस्टेंट, वुमेन मिलिट्री पुलिस (MP), सिपाही फार्मा, और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट सहित विभिन्न अग्निवीर रिक्त पदों को भरा जाना है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से परिणाम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

Indian Army Agniveer CEE Result 2026 Download Link

भारतीय सेना आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर पदों की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।