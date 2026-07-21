SSC MTS Result 2026: कब आएगा एसएससी एमटीएस का रिजल्ट? जानें लेटेस्ट अपडेट

SSC MTS Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार के पदों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट जारी करेगा। इसके अलावा आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में मेरिट लिस्ट, कट-ऑफ मार्क्स और स्कोर कार्ड भी अपलोड करेगा। एसएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 7948 रिक्त पदों को भरना चाहता है, जिसकी परीक्षा 04 फरवरी से 19 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी।

एसएससी एमटीएस की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को चयन के अगल चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)/शारीरिक मापदंड परीक्षण (PST) और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

SSC MResult 2026 Date and Time - हाइलाइट्स

एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जुलाई के आखिरी सप्ताह में आने की उम्मीद है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को पल-पल की अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।