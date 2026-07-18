CBSE 12th सप्लीमेंट्री एग्जाम डेटशीट जारी; यहां से डाउनलोड करें Compartment Exam Timetable PDF
CBSE Class 12 Supplementary Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 17 जुलाई 2026 को Class 12th Supplementary Exam 2026 की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दी गई है। यह एग्जाम जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जा रहे है। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके 12th Compartment Date Sheet को डाउनलोड करें।
CBSE 12th Compartment Date Sheet 2026 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए इस साल सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दी गई है। CBSE Class 12th Supplementary Exam 2026 में शामिल होने वाले छात्र इस नोटिस को देखने और डेटशीट को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।
जो छात्र मुख्य रिजल्ट को देखने के बाद किसी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को सुधारना चाहते है, तो इम सप्लीमेंट एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही, यह एग्जाम एक ही दिन यानी 28 जुलाई 2026 को ही आयोजित किए जार रहे है।
CBSE 12th Supplementary Date Sheet 2026 Released: एग्जाम का प्रारूप और टाइम
इस साल सीबीएसई 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को इस नए फॉर्मेट के बारे में जानना चाहिए। छात्र यहां से जानें कि इस साल एग्जाम कैसे आयोजित किए जा रहे है।
- एक ही दिन में सभी एग्जाम: CBSE 12th सप्लीमेंट्री एग्जाम के सभी सब्जेक्ट के पेपर एक ही दिन आयोजित किए जा रहे है।
- एग्जाम का टाइम: 12वीं के छात्रों के एग्जाम इस बार एक ही दिन में दो शिफ्ट्स में आयोजित किए जा रहे है। यह एग्जाम सुबह 10:30 से 01:30 तक और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एक शिफ्ट 10:30 से 12:30 तक निर्धारित की गई है।
CBSE 12th Supplementary Exam 2026
CBSE 12th Compartment Exam में शामिल होने वाले छात्र नीचे दी गई इस टेबल में सप्लीमेंट्री एग्जाम से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए देख सकते हैं।
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इवेंट
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डेट्स
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डेटशीट जारी होने की डेट
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17 जुलाई 2026
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एग्जाम डेट
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28 जुलाई 2026
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शिफ्ट टाइम
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सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक
सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
CBSE 12th Supplementary Date Sheet 2026 Released, Download Link
12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र रीलिज हुए कंपार्टमेंट डेटशीट को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, यहां नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
CBSE Board 12th Supplementary Date Sheet 2026 LINK - यहां क्लिक करें
How to Download CBSE 12th Supplementary Date Sheet 2026?
छात्र CBSE 12th Supplementary Date Sheet 2026 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
1. सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए ‘Main Website’ वाले ऑप्शन को चुनें।
3. फिर, 'Latest CBSE' सेक्शन के अंतर्गत ‘Date Sheet for Class XII Supplementary Examination 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।
4. फिर, पूरे एग्जाम शेड्यूल की PDF को डाउनलोड कर लें।
छात्रों को मिलेगा 15 मिनट का टाइम
CBSE ने Supplementary Exam देने वाले छात्रों को एग्जाम शुरू होने से पहले करीब 15 मिनट का अतिरिक्त टाइम देने का फैसला किया है। ऐसा छात्रों के लिए इसलिए किया गया है क्योकि वह एग्जाम शुरू होने से पहले अपनी सभी चीजें कर लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.