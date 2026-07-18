SBI PO PET एडमिट कार्ड 2026 जारी; Direct Link @sbi.bank.in
SBI PO Admit Card 2026: एसबीआई ने SC, ST, OBC, and PwBD (PH) छात्रों के लिए SBI PO PET एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र नीचे दिए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करके अपनी लॉगिन डिटेल्स को फिल करके इसे डाउनलोड करें।
SBI PO Pre Exam Training Admit Card 2026 Released: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) बनने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। SBI ने Pre-Exam Training (PET) Call Letter 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जारी कर दिया है।
SBI सभी यानी SC, ST, OBC, and PwBD (PH) कैटेकरी के छात्रों के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) एडमिट कार्ड 2026 जारी किए है। छात्रों के लिए एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन मौजूद है।
Which login credentials should be used for the SBI PO PET Call Letter 2026?
SBI PO Pre Exam Training के लिए रजिस्टर करने वाले छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ऑफिशियल पोर्टल का उपयोग करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, SBI PO Pre Exam Training Admit Card 2026 के लिए नीचे दिए गए इन लॉगिन क्रैडेंशियल्स का उपयोग करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- जन्म तिथि
- कैप्चा कोड
क्या यह PET एग्जाम सभी छात्रों के लिए है?
- यह एग्जाम सिर्फ उन SC, ST, OBC और PwBD कैटेगरी के छात्रों के लिए है, जिन्होंने फॉर्म भरते समय 'Pre-Exam Training' का ऑप्शन चुना था।
- General और EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए यह मुख्य प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त की शुरुआत में अलग से जारी किया जाता है।
SBI PO 2026: एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स
छात्र SBI PO 2026 के PET एग्जाम से जुड़ी सभी इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में छात्रों के लिए सभी फेज को अच्छे से समझाया गया है।
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इवेंट
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डिटेल्स
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रजिस्ट्रेशन की अवधि
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18 जून 2026 से 08 जुलाई 2026 (खत्म)
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PET एडमिट कार्ड रिलीज
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17 जुलाई 2026 (जारी)
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प्रीलिम्स एग्जाम एडमिट कार्ड
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जुलाई के लास्ट विक में (एक्सपेक्टेड)
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Phase I: प्रीलिम्स एग्जाम
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अगस्त 2026
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Phase II: मुख्य एग्जाम
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सितंबर 2026
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Phase III: इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट
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अक्टूबर / नवंबर 2026
एसबीआई पीओ पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
सभी छात्र SBI PO PET Call Letter 2026 को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ नीचे दिए गए इस डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
SBI PO Pre Exam Training Admit Card 2026 - यहां क्लिक करें
How to Download: ऐसे डाउनलोड करें अपना PET एडमिट कार्ड डाउनलोड
छात्र अपने SBI PO 2026 PET Admit Card को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर विजिट करें।
2. होमपेज पर दिए गए Current Openings के सेक्शन पर क्लिक करें।
3. फिर, ‘Recruitment of Probationary Officers (Advertisement No. CRPD/PO/2026-27/09)’ पर क्लिक करें।
4. फिर, डाउनलोड PET कॉल लेटर पर क्लिक करें
5. डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद छात्र लॉगिन डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड को फिल करें।
6. फिर, फॉर्म को सबमिट कर दें।
7. सबमिट करने के बाद स्क्रिन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा।
8. फिर, इसे डाउनलोड करके कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
छात्र SBI PO 2026 PET Admit Card or Exam 2026 से जुड़ी सभी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.