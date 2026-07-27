DU Admission 2026: डीयू की दूसरी CSAS Allotment List जारी, 24,814 नए छात्र ऐसे चेक करें कॉलेज Allotment Status

CSAS 2nd Seat Allocation Out: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में Admission 2026 लेने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए शनिवार को यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट जारी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG 2026) की दूसरी अलॉटमेंट सीट लिस्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे राउंड की इस अलॉटमेंट प्रक्रिया में कुल 24,814 नए छात्रों को पहली बार में ही सीटें अलॉट कर दी गई है, जबकि 30,682 छात्रों को उनकी Higher Preferences के आधार पर बेहतर कॉलेज या कोर्स के लिए अपग्रेड किया गया है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2026: CSAS राउंड 2 अलॉटमेंट से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए नंबर, जो राउंड-2 में सीटों में दिए गए है। इन्हें जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।