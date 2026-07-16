DU SOL Admission 2026: एसओएल में शुरू हुए यूजी-पीजी एडमिशन, सीधे WhatsApp पर आएगा Update

DU SOL UG-PG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (DU SOL) ने Academic Session 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया ऑफिशियल तौर पर शुरू कर दी गई है। इस बार का एडमिशन प्रोसेस छात्रों के लिए बेहद आसान कर दिया गया है, क्या आप जानते हैं कैसे आसान किया गया है? नहीं, तो यहां देखें। इस बार UG & PG के छात्र SOL में एडमिशन प्रोसेस में भाग लेने के लिए अपने घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, Delhi University ने छात्रों के लिए दो नए डिमांडिंग कोर्सेज भी शामिल किए है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को Student-Friendly बना दिया गया है। ओपन से अपनी पढ़ाई करने वाले छात्र रजिस्ट्रेशन को करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही, बता दें छात्रों के ये सभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डाइरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटीन्यूइंग एजुकेशन (DDCE) के अंडर करें जा रहे है।

DU SOL एडमिशन 2026 प्रोसेस की डिटेल्स DU SOL एडमिशन 2026 से जुड़ी सभी इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट्स इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स एडमिशन मोड ऑनलाइन CUET जरूरी है? नहीं, इसमें 12वीं/ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर ही डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस को किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 24 जुलाई 2026 (एक्सपेक्टेड) नए शामिल किए गए कोर्स 1. B.Sc. (Hons.) Computer Science 2. MBA (Healthcare) अपडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर WhatsApp के जरिए DU SOL में एडमिशन पाने के लिए छात्रों को CUET यानी Common University Entrance Test को देने की कोई जरूरी नहीं है। ओपन से पढ़ाई करने वाले छात्र UG & PG मे 12वीं के पासिंग मार्क्स दिखा कर एडमिशन पा सकते हैं। DU SOL UG-PG Admission 2026 प्रोसेस में इस बार क्या नया है नया? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस सेशन से छात्रों को कॉर्पोरेट और टेक वर्ल्ड के लिए समझ देने और तैयार करने के लिए इन दो कोर्सेज को जारी किया है। साथ ही, दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस आफ ओपन लर्निंग (SOL) की निदेशक प्रो. पायल मागो ने बताया कि बदलते रोजगार की आवश्यकताओं को देखते हुए भी इन कोर्सेज को शुरू किया जा रहा है।

B.Sc. (Hons.) Computer Science: यह कोर्स छात्रों को आईटी और सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर बनाने से पहले इसकी समझ देगा। साथ ही, यह कोर्स करने से छात्रों को मौका भी मिलेगा। MBA (Healthcare Management): हेल्थकेयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेक्टर में आजकल नौकरियों की काफी डिमांड है, जिसके लिए छात्रों को यह पढ़ाना जरूरी है। यह एक मास्टर डिग्री का कोर्स है। WhatsApp पर मिलेंगे सारे Admission Updates ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी होने के कारण छात्र एडमिशन से जुड़ी डेट्स और नोटिफिकेशन को भूल जाते है, जिसके कारण वह मौके को गवा देते हैं, जिसके लिए DU SOL ने वन-टाइम पासवर्ड (OTP) और एडमिशन से जुड़े सभी जरूरी अपडेट्स के लिए छात्रों के रजिस्टर्ड WhatsApp नंबर पर भेजने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया से छात्रों को सभी डिटेल्स को अपडेट्स के साथ जानने का एक जरिया मिल जाएगा। DU SOL UG-PG Admission 2026 में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?