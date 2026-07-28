MHT CET फाइनल मेरिट लिस्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF, पाएं Direct Link
MHT CET Final Merit List: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (State CET Cell) ने B.E. / B.Tech सिलेब्स में एडमिशन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दी है। छात्र रिजल्ट देखने के लिए नीचे से डायरेक्ट लिंक पाएं।
MHT CET Final Merit List Released @fe2026.mahacet.org: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (State CET Cell) ने B.E. / B.Tech सिलेब्स में एडमिशन के लिए MHT CET Final Merit List 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल fe2026.mahacet.org पर जाकर स्टेट (MS) और ऑल इंडिया (AI) रैंक को चेक कर सकते हैं।
छात्रों के द्वारा प्रोविशनल लिस्ट में फिल किए गए ऑब्जेक्शन के बाद ही यह फाइनल रैंक लिस्ट को तैयार किया गया है। छात्रों को अब इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आने वाले सभी CAP राउंड में सीटें अलॉट की जाएंगी।
MHT CET CAP Round 1 से जुड़ी डेट्स और पूरा शेड्यूल
MHT CET CAP Round 1 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ ही कॉलेज और ब्रांच के लिए च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया को भी शुरू कर दियागया है। छात्र शेड्यूल की जानकारी लेने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डेट्स
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फाइनल मेरिट लिस्ट व सीट मैट्रिक्स
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27 जुलाई 2026
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CAP Round 1 - ऑप्शन फॉर्म
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28 जुलाई से 30 जुलाई 2026
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CAP Round 1 - प्रोविशनल सीट अलॉटमेंट
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02 अगस्त 2026
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सीट एक्सेप्टेंस और रिपोर्टिंग
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03 अगस्त से 05 अगस्त 2026
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CAP Round 2 - खाली सीटों की लिस्ट
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06 अगस्त 2026
MHT CET Final Merit List Released - यहां क्लिक करें
इन 5 आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें MHT CET Final Merit List PDF
MHT CET Final Merit List 2026 को छात्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान 5 स्टेप्स को फॉलो करें।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: छात्र MHT CET Final Merit List 2026 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट fe2026.mahacet.org को ओपन करें।
- लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर दिए गए ‘Check Final MHT CET Merit List Status’ लिंक पर क्लिक करें।
- लॉगिन डिटेल्स फिल करें: फिर, छात्र एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि को फिल करके सबमिट करें।
- मेरिट स्टेटस देखें: फॉर्म सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर महाराष्ट्र स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक की लिस्ट दिखने लगेगी।
- PDF डाउनलोड करें: स्क्रिन पर PDF खुलते ही इसे डाउनलोड कर लें।
CAP Option Form भरते समय किन गलतियों को करने से बचें?
सभी छात्र कॉलेज च्वाइस फिलिंग करते समय नीचे दी गई इन महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखें।
1. Seat Matrix जरूर चेक करें: CET Cell ने कॉलेज-वाइज और कैटेगरी-वाइज सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है। छात्र फॉर्म भरने से पहले अपनी पसंद के कॉलेज में कैटेगरी वाइज सीटें कितनी खाली हैं, यह जरूर चेक करें।
2. Previous Cut-offs की तुलना करें: छात्र पिछले साल के क्लोजिंग रैंक से अपनी पहली फाइनल रैंक की तुलना करें। उसके बाद ही पसंद के कॉलेज का ऑप्शन चुनें।
3. स्मार्ट कॉम्बिनेशन बनाएं: छात्र कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में केवल 2-3 सीमित ऑप्शन को ही न फिल करें। ऐसे में छात्र अपने लिए अपनी ही लिस्ट को तीन हिस्सों में बांटे:
- Ambitious - आपकी रैंक से थोड़े ऊपर के बेस्ट कॉलेज।
- Moderate - आपकी रैंक के अनुकूल कॉलेज।
- Safe - जहां एडमिशन तो पक्का मिल जाएगा।
4. ऑप्शन फॉर्म लॉक करना न भूलें: कॉलेजो को फिल करने के बाद छात्र 30 जुलाई 2026 तक दिए गए टाइम पीरियड के अंदर ही अपने चुने हुए ऑप्शन को कन्फर्म करके लॉक कर दें।
एमएचटी सीईटी 2026 एजमिशन
महाराष्ट्र CET Cell, CAP प्रणाली के माध्यम से इंजीनियरिंग सिलेब्स में एडमिशन के लिए छात्रों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को आयोजित करता है। साथ ही, यह मेरिट लिस्ट में चुनें छात्रों को उनकी रैंक, कैटेगरी और प्रस्तुत प्राथमिकताओं के आधार पर भाग लेने वाले कॉलेजों में सीट अलॉट करने में मदद करता है।
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MHT CET Final Merit List Released @fe2026.mahacet.org: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (State CET Cell) ने B.E. / B.Tech सिलेब्स में एडमिशन के लिए MHT CET Final Merit List 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल fe2026.mahacet.org पर जाकर स्टेट (MS) और ऑल इंडिया (AI) रैंक को चेक कर सकते हैं।
छात्रों के द्वारा प्रोविशनल लिस्ट में फिल किए गए ऑब्जेक्शन के बाद ही यह फाइनल रैंक लिस्ट को तैयार किया गया है। छात्रों को अब इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आने वाले सभी CAP राउंड में सीटें अलॉट की जाएंगी।
MHT CET CAP Round 1 से जुड़ी डेट्स और पूरा शेड्यूल
MHT CET CAP Round 1 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ ही कॉलेज और ब्रांच के लिए च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया को भी शुरू कर दियागया है। छात्र शेड्यूल की जानकारी लेने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डेट्स
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फाइनल मेरिट लिस्ट व सीट मैट्रिक्स
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27 जुलाई 2026
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CAP Round 1 - ऑप्शन फॉर्म
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28 जुलाई से 30 जुलाई 2026
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CAP Round 1 - प्रोविशनल सीट अलॉटमेंट
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02 अगस्त 2026
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सीट एक्सेप्टेंस और रिपोर्टिंग
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03 अगस्त से 05 अगस्त 2026
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CAP Round 2 - खाली सीटों की लिस्ट
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06 अगस्त 2026
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इन 5 आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें MHT CET Final Merit List PDF
MHT CET Final Merit List 2026 को छात्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान 5 स्टेप्स को फॉलो करें।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: छात्र MHT CET Final Merit List 2026 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट fe2026.mahacet.org को ओपन करें।
- लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर दिए गए ‘Check Final MHT CET Merit List Status’ लिंक पर क्लिक करें।
- लॉगिन डिटेल्स फिल करें: फिर, छात्र एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि को फिल करके सबमिट करें।
- मेरिट स्टेटस देखें: फॉर्म सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर महाराष्ट्र स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक की लिस्ट दिखने लगेगी।
- PDF डाउनलोड करें: स्क्रिन पर PDF खुलते ही इसे डाउनलोड कर लें।
CAP Option Form भरते समय किन गलतियों को करने से बचें?
सभी छात्र कॉलेज च्वाइस फिलिंग करते समय नीचे दी गई इन महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखें।
1. Seat Matrix जरूर चेक करें: CET Cell ने कॉलेज-वाइज और कैटेगरी-वाइज सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है। छात्र फॉर्म भरने से पहले अपनी पसंद के कॉलेज में कैटेगरी वाइज सीटें कितनी खाली हैं, यह जरूर चेक करें।
2. Previous Cut-offs की तुलना करें: छात्र पिछले साल के क्लोजिंग रैंक से अपनी पहली फाइनल रैंक की तुलना करें। उसके बाद ही पसंद के कॉलेज का ऑप्शन चुनें।
3. स्मार्ट कॉम्बिनेशन बनाएं: छात्र कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में केवल 2-3 सीमित ऑप्शन को ही न फिल करें। ऐसे में छात्र अपने लिए अपनी ही लिस्ट को तीन हिस्सों में बांटे:
- Ambitious - आपकी रैंक से थोड़े ऊपर के बेस्ट कॉलेज।
- Moderate - आपकी रैंक के अनुकूल कॉलेज।
- Safe - जहां एडमिशन तो पक्का मिल जाएगा।
4. ऑप्शन फॉर्म लॉक करना न भूलें: कॉलेजो को फिल करने के बाद छात्र 30 जुलाई 2026 तक दिए गए टाइम पीरियड के अंदर ही अपने चुने हुए ऑप्शन को कन्फर्म करके लॉक कर दें।
एमएचटी सीईटी 2026 एजमिशन
महाराष्ट्र CET Cell, CAP प्रणाली के माध्यम से इंजीनियरिंग सिलेब्स में एडमिशन के लिए छात्रों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को आयोजित करता है। साथ ही, यह मेरिट लिस्ट में चुनें छात्रों को उनकी रैंक, कैटेगरी और प्रस्तुत प्राथमिकताओं के आधार पर भाग लेने वाले कॉलेजों में सीट अलॉट करने में मदद करता है।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.