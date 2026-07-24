UPSC CMS Admit Card 2026 OUT: यूपीएससी CMS एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

UPSC CMS Admit Card 2026 OUT: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने आज, 24 जुलाई 2026 को कंबाइंड मेडिकल सर्विस (CMS) परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। मेडिकल ऑफिसर के 1,358 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC CMS परीक्षा 2026 का आयोजन 2 अगस्त 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) मोड में किया जाएगा।

यूपीएससी CMS एडमिट कार्ड 2026 हाइलाइट्स

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज (CMS) परीक्षा 2 अगस्त को पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ऑनलाइन मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी एडमिट कार्ड से संबंधित हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।