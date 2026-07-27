बिहार बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं और 12वीं का Dummy Registration Card आउट; 14 अगस्त तक ऐसे करें करेक्शन

BSEB Dummy Card 2027: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने 10वीं मैट्रिक और 12वीं इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जाम सेशन 2025-27 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए Dummy Registration Card ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिए गए है। BSEB के फाइनल एग्जाम में शामिल होने वाले 10वीं के छात्रों के लिए यह एडमिट कार्ड biharboardonline.org पर जारी किए गए। साथ ही, 12वीं के छात्रों के लिए यह एडमिट कार्ड intermediate.biharboardonline.com पर जारी किए गए है। BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिस के अनुसार, छात्र 25 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक वेबसाइट पर जाकर अपने-अपने डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, स्कूलों के प्रिंसिपल्स को यह डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। साथ ही, सभी कार्ड को डाउनलोड करने के बाद छात्रों को देना होगा। BSEB डमी रजिस्ट्रेशन 2027 की हाइलाइट्स

बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड से जुड़ी सभी इंपोर्टेंट डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स बोर्ड का नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) सेशन 2025–2027 कार्ड जारी होने की डेट 25 जुलाई 2026 करेक्शन विंडो की लास्ट डेट 14 अगस्त 2026 10वीं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.org 12वीं के लिए ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com BSEB 10th- 12th Dummy Registration Card 2027 Download Links क्लास ऑफिशियल लिंक BSEB 10th - Metric Dummy Registration Card 2027 यहां क्लिक करें BSEB 12th - Inter Dummy Registration Card 2027 यहां क्लिक करें Bihar Board 10th-12th Dummy Registration Card 2027 Notice - यहां पढ़े BSEB Dummy Registration Card 2027 इन डिटेल्स को करें चेक: