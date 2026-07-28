CAT 2026 Exam Date Announced: 29 नवंबर को होगा IIM कैट एग्जाम, 3 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें शेड्यूल

IIM CAT 2026 Notification Released at iimcat.ac.in: देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंध कॉलेज (IIMs) और टॉप बी-स्कूल्स (B-Schools) में साल 2027-29 के MBA/PGP सिलेब्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है। IIMs ने Common Admission Test (CAT 2026) की वेबसाइट iimcat.ac.in एक्टिव करने के साथ एग्जाम डेट का ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। IIMs के ऑफिशियल नोटिस के अनुसार 3 अगस्त 2026 से CAT 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पोर्टल iimcat.ac.in पर शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही, इस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। साथ ही, Indian Institutes of Management (IIMs) द्वारा जारी किए नोटिस में एग्जाम डेट की भी सूचना दी गई है, जो देशभर के 170 से अधिक शहरों में तीन स्लॉट में आयोजित किए जाएंगे। CAT 2026 Exam Schedule से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स MBA में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्र CAT 2026 Exam Schedule की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को जरूर देखें।

इवेंट डेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 03 अगस्त 2026 (सुबह 10:00 बजे से) रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) एडमिट कार्ड डाउनलोड 04 नवंबर 2026 CAT 2026 एग्जाम डेट 29 नवंबर 2026 रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट जनवरी 2027 के पहले हफ्ते में CAT 2026 Registration Direct Link - यहां क्लिक करें CAT 2026 Exam, Eligibility Criteria क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: इस एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कस से कस 50% मार्क्स (SC/ST/PwD छात्रों के लिए 45%) के साथ Bachelor's Degree होनी चाहिए।

फाइनल ईयर के छात्र: जो छात्र ग्रेजुएशन के Final Year में हैं। साथ ही, जो छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे भी प्रोविशनल रूप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं।

कोई आयु सीमा नहीं: CAT एग्जाम में शामिल होने के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

CAT 2026 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के आसान स्टेप्स CAT 2026 एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्र इन नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें। 1. छात्र ऑफिशियल पोर्टल iimcat.ac.in पर विजिट करें। 2. ‘New Candidate Registration’ पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर को फिल करके ID/Password जनरेट करें। 3. फिर, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन औरवर्क एक्सपीरियंस की जानकारी सही-सही फिल करें। 4. डिटेल्स फिल करने के बाद छात्र पसंदीदा IIM कोर्सेज और एग्जाम सेंटर को चुनें। 5. दोनों चीजों को चुनने के बाद छात्र कैटेगरी-वाइज दी गई फीस को चुनें। 6. फॉर्म सबमिट करके एक प्रिंटआउट निकाल लें। CAT 2026 एग्जाम का Admit Card कब होगा जारी? CAT 2026 एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स वेबसाइट पर दी गई है, जिसके अनुसार कैट 2026 एग्जाम का 29 नवंबर 2026 होगा। साथ ही, इस एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों का एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

Non-Engineers और Diversity के लिए बड़ा मौका पिछले कुछ सालों में CAT एग्जाम और IIM सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बड़े ट्रेंड देखने को मिले हैं, जो छात्रों के लिए बेहद मददगार हैं: Non-Engineers और Female Candidates के लिए एडवांटेज: कई प्रमुख IIMs जैसे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, रोहतक आदि अपने क्लासरूम में Diversity को बढ़ावा देने के लिए Non-Engineers और महिला छात्रों को एडमिशन क्राइटेरिया में Gender & Academic Diversity Points देते हैं।

Sectional Cutoff का ध्यान रखें: CAT में केवल ओवरऑल पर्सेंटाइल ही नहीं, बल्कि तीनों सेक्शन जैसे VARC (Verbal Ability), DILR (Data Interpretation), और QA (Quantitative Aptitude) में भी सेक्शनल कटऑफ क्लियर करना जरूरी होता है।

Mock Test पर दें जोर: अगस्त में फॉर्म भरने के साथ-साथ ऑफिशियल मॉक टेस्ट और पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। साथ ही, 120 मिनट के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का सही टाइम मैनेजमेंट सीख सकें।