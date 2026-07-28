हरियाणा ITI सेकेंड Merit List 2026 जारी, admissions.itiharyana.gov.in से करें Download

Haryana ITI Admission 2026 Round 2 Result: कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने सेशन 2026-27 के लिए Haryana ITI Round 2 Merit List 2026 आज 28 जुलाई 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जिन छात्रों ने ITI Admission के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। साथ ही, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था, वे अब अपने सीट अलॉटमेंट का स्टेटस देखने के लिए अधिकारिक पोर्टल admissions.itiharyana.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन चेक करें। Haryana ITI Round 2 Merit List 2026 को छात्रों के 8वीं, 10वीं और 12वीं क्वालीफाइंग मार्क्स और छात्रों द्वारा फिल किए गए ट्रेड/कॉलेज के ऑप्शन के आधार पर तैयार की गई है। साथ ही, हरियाणा आईटीआई में एडमिशन प्रक्रिया एलिजिबिलिटी एग्जाम में प्राप्त मार्क्स के आधार पर आयोजित की जा रही है, जिसमें सीट अलॉटमेंट छात्रों की रैंक, ट्रेड वरीयताओं, कैटेगरी और सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Haryana ITI Round 2 Admission Schedule से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स Round 2 में जिन छात्रों को सीटें अलॉट हो गई है, उन्हें निर्धारित किए गए टाइम पीरियड के अंदर ही अपने Document Verification और फीस जमा करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इवेंट डेट्स राउंड 2 मेरिट लिस्ट व अलॉटमेंट जारी 28 जुलाई 2026 संस्थान में रिपोर्टिंग व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 जुलाई से 31 जुलाई 2026 ऑनलाइन/ऑफलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट 28 जुलाई से 01 अगस्त 2026 राउंड 3 के लिए खाली सीटों का डिटेल्स 03 अगस्त 2026 राउंड 3 के लिए च्वाइस एडिट/रिवीजन 03 अगस्त से 05 अगस्त 2026 Haryana ITI Round 2 Merit List 2026 डाउनलोड करने का Direct Link - यहां क्लिक करें Haryana ITI Round 2 Merit List 2026: सीट अलॉटमेंट लेटर को कैसे डाउनलोड करें? 1. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट admissions.itiharyana.gov.in पर विजिट करें।

2. होमपेज पर ‘Know Your Result / Round 2 Merit List 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें। 3.फिर, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और मांगी गई आवश्यक जानकारी को फिल करें। 4. फॉर्म को सबमिट करते ही स्क्रीन पर अलॉट ITI संस्थान और ट्रेड की जानकारी दिखेगी। 5. फिर, Seat Allotment Letter को डाउनलोड करें। 6. डाउनलोड करने के बाद एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें। Haryana ITI 2nd Merit List 2026: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अलॉटेट कॉलेज में Physical Reporting के समय छात्रों को सभी ओरिजनल डॉक्युमेंट्स को अपने साथ लेकर जाना होगा। साथ ही, हर एक ओरिजनल डॉक्युमेंट्स की दो सेट सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जानी होगी। 8वीं, 10वीं, 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट

अलॉटमेंट लेटर

आधार कार्ड

फोटो पहचान पत्र

हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate)

कैटेगरी सर्टिफिकेट (SC/ST/OBC/EWS - यदि लागू हो)

नई पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक पासबुक की प्रति

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट