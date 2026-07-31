DU BA LLB & BBA LLB Result 2026: स्पॉट राउंड 3 का शेड्यूल और सीट मैट्रिक्स जारी, admission.uod.ac.in पर देखें डिटेल्स

DU Law Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के फैकल्टी ऑफ लॉ ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के 5 साल इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्रामों BA LLB (Hons.) और BBA LLB (Hons.) के लिए Spot Round 3 का शेड्यूल और वेकेंट सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन छात्रों का नाम पूर्ववर्ती स्पॉट राउंड्स की वेटिंग लिस्ट में था, वे अब ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाकर सीट अलॉटमेंट स्टेटस और वेकेंट सीटों की स्थिति चेक कर सकते हैं।

डीयू द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह स्पॉट राउंड केवल उन्हीं छात्रों के लिए है, जो पहले से वेटलिस्टेड हैं। इस राउंड में नए रजिस्ट्रेशन वाले छात्रों की अनुमति नहीं है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे 1 अगस्त, 2026, शनिवार को अपने डैशबोर्ड पर अलॉटमेंट की जानकारी प्राप्त करें।