(जारी) DU UG Admission 2026: पहली अलॉटमेंट लिस्ट Out, जानें 'Freeze' और 'Upgrade' का प्रोसेस

DU First Seat Allotment 2026: Delhi University में ग्रेजुएशन (UG) कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों की DU 1st Allotment List 2026 आज यानी 16 जुलाई 2026 को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने डीयू के ग्रेजुएशन सिलेब्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म और CUET UG 2026 के एग्जाम दिए थे, तो वह अपनी सीट अलॉटमेंट 2026 के रिजल्ट को देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर लॉगिन करके देख सकेंगे। साथ ही, रिजल्ट बस DU CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व प्रेफरेंस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरी करने वाले छात्रों का जारी किया जाएगा। DU UG एडमिशन 2026 की हाइलाइट्स इस साल 2026 दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन के नंबर काफी सालों के बाद इतने ज्यादा देखें गए है। छात्र इससे जुड़ी सभी मुख्य हाइलाइट्स को देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

एडमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े डिटेल्स कुल मौजूद सीटें (UG Seats) लगभग 71,624 कुल रजिस्ट्रेशन 2,73,751 प्रेफरेंस लॉक करने वाले फाइनल छात्र 2,08,043 मुकाबला 1 सीट पर लगभग 3 छात्र पसंदीदा कोर्सेज B.Com (Hons.), B.Com (Pass), B.A. (Hons.) English DU First Seat Allotment 2026 List Result ka Direct Link - यहां क्लिक करें DU First Seat Allotment 2026 List Result PDF - यहां देखें

CSAS राउंड 1 का पूरा शेड्यूल DU UG के सीट अलॉट होने के बाद छात्रों को एक्शन लेना जरूरी है, ऐसा न करने पर छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सभी छात्र यहां से कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जाने। इवेंट डेट्स पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी 16 जुलाई 2026 जारी सीट 'Accept' करने की विंडो 16 जुलाई से 18 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक) डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विंडो 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 (शाम 4:59 बजे तक) ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट 21 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक) दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट कब 25 जुलाई 2026 (दोपहर 12:00 बजे)

DU, UG First Seat Allotment 2026 के बाद क्या करें? छात्रों को DU UG First Seat Allotment 2026 लिस्ट देखने के बाद नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स को देखकर इन प्रक्रिया को करना चाहिए। यहां से जानें क्या करें। 1. सीट एक्सेप्ट करना छात्रों को कोई कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन अलॉट होता है, तो वह डैशबोर्ड पर जाकर 'Accept Allocated Seat' पर क्लिक करें। साथ ही, किसी छात्र को पहली बारी में पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, तो भी वह सीट को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा न करने पर छात्र राउंड्स के बाहर हो जाएंगे। 2. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छात्र सीट एक्सेप्ट करने के बाद संबंधित कॉलेज द्वारा अपलोड किए गए सर्टिफिकेट्स, मार्क्स और CUET स्कोर की ऑनलाइन चेकिंग करेगा। इस प्रोसेस दौरान छात्रों को डैशबोर्ड को चेक करते रहना चाहिए, जिससें मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट जल्द और आराम से दे सकें। 3. फीस का भुगतान कॉलेज से सीट और डॉक्यूमेंट के चैकिंग के बाद अप्रूवल मिलते ही छात्र पोर्टल पर 'Pay Fee' के कॉलम में जाकर ऑप्शन को क्लिक करके 21 जुलाई रात 11:59 बजे से पहले अपनी फीस को जमा करें। ऐसा करने से छात्रों की प्रोविजनल सीट पक्की हो जाएगी।

4. 'Freeze' या 'Upgrade' का चुनाव फीस भरने के बाद छात्रों के पास दो ऑप्शन होते है, इन्हे जानने आपके लिए काफी जरूरी है। Freeze: फ्रीज का मतलब होता है, कि किसी छात्र को सीट मिलने पर वह उस सीट से खुश है। साथ ही, वह आगे किसी सीट अलॉटमेंट के राउंड में भागेदार नहीं बनना चाहते हैं। Upgrade: सीट को अपग्रेड करने का मतलब होता है, कि छात्र मिली हुई सीट से खुश नहीं है। साथ ही, वह सीट को अपग्रेड करके आगे की सीट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। DU CSAS 2026 First Allotment List को कैसे डाउनलोड करें? छात्र DU CSAS 2026 First Allotment List को डाउनलोड करना चाहते है, तो वह नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं आसान स्टेप्स क्या है। डीयू 1st Allotment List 2026 को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट admission.uod.ac.in और du.ac.in पर विजिट करें। CUET एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड को फिल करके लॉग इन करें। फिर, छात्रों की अलॉटमेंट लिस्ट स्क्रीन पर मौजूद हो जाएगी। इसे खोल कर कर अपने नाम को सर्च करें। फिर, इसे डाउनलोड कर लें। लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।