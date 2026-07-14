जेएनवीएसटी 6th Admission 2026: नवोदय विद्यालय कक्षा 6 एडमिशन नियम बदले, 31 जुलाई तक करें फ्री Registration

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सेशन 2027-28 के लिए एडमिशन के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे विशेषकर सीमावर्ती जिलों के बच्चों को काफी फायदा होगा। साथ ही, NVS, भारत सरकार द्वारा JNVST में 6th में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन एग्जाम का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बार रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 को तय की गई है। यदि आप अपने बच्चे को भी नवोदय में पढ़ना चाहता है, तो इन नए नियम और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ध्यान से देखें। JNVST Class 6 Admission 2026: जरूरी तारीखें और शेड्यूल नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझें: इवेंट महत्वपूर्ण डेट्स और जानकारी रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 06 जुलाई 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू होने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 रजिस्ट्रेशन फीस पूर्णतः निःशुल्क (कोई फीस नहीं) एंट्रेंस एग्जाम (Phase 1) की डेट 28 नवंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in / cbseitms.rcil.gov.in/nvs/

Navodaya Class 6 Admission 2026 Direct Link - यहां क्लिक करें कौन से छात्र कर सकते हैं Registration? उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बयान के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर चयन एग्जाम में जिले के मूल निवासी वाले छात्र ही रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही, छात्र द्वारा कक्षा 3, 4 एवं 5 का पूरा शैक्षणिक सेशन मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाई कि हो। JNVST कक्षा 6 में रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच ही होना चाहिए। बड़ा बदलाव: सीमावर्ती और पड़ोसी जिलों के छात्रों के लिए 'नया नियम' क्या है? नवोदय विद्यालय समिति ने इस साल एडमिशन नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किए है, वह सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है: नया रेडियल दूरी नियम (10 KM Rule): छात्रों के लिए यह नियम पहला नियम है। यह नियम केवल उसी जिले के नवोदय विद्यालय में रहने वाले छात्रों के लिए है जहां वह रहते है। साथ ही, वह छात्र उसी जगह 5वीं में पढ़ रहा हो।