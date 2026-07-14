UP ITI Application Form 2026 (जारी): उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT), ने UP ITI Admission 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है। छात्रों के लिए यह प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट scvtup.in पर चलेगी। 10वीं पास करने वाले छात्र इस स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT), के आईटीआई में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्रों को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन में नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स को फिल करना होगा। UP ITI Admission 2026 से जुड़ी डिटेल्स यूपी आईटीआई एडमिशन से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स और डेट्स को जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में काउंसलिंग राउंड से लेकर सेलेक्शन प्रोसेस तक की सभी डिटेल्स शामिल की गई है। इवेंट महत्वपूर्ण डिटेल्स रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 11 जुलाई 2026 रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 04 अगस्त 2026 सेलेक्शन प्रोसेस 10वीं/8वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट कुल काउंसलिंग राउंड एक्सपेक्टेड 4 राउंड कम से कम आयु 14 साल ऑफिशियल वेबसाइट scvtup.in

UP ITI Admission 2026 Registration Link Active - यहां क्लिक करें यूपी आईटीआई 2026 एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन फीस यूपी आईटीआई 2026 के लिए एंट्रेंस प्रक्रिया में शामिल होने से पहले छात्रों को नीचे दी गई यह एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। 1. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं को पास करे होना चाहिए।

कुछ विशिष्ट ट्रेडों के लिए कक्षा 8वीं पास छात्र भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2. आयु सीमा: रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र की कम से कम आयु 14 साल होनी चाहिए।

यूपी आईटीआई में एडमिशन के लिए कोई भी 14 साल से बड़े छात्र को नहीं लिया जाएगा। 3. कैटेगरी-वाइज फीस छात्र फॉर्म फिल और जमा करने के साथ यूपी आईटीआई 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दी गई कैटेगरी-वाइज फीस को जमा करनी होगी। General और OBC: 250

SC और ST: 150 इस साल SCVT ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए छात्रों के मोबाइल नंबर पर होने वाली वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया गया है। जैसे ही आप अपना नाम और मोबाइल नंबर भरकर पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, आपके फोन पर एक OTP आ जाएगा।