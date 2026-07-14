(जारी) Maharashtra SSC, HSC Supplementary Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आउट, mahahsscboard.in करें Download
Maha Board Supplementary Result 2026 (जारी): महाराष्ट्र SSC और HSC सप्लीमेंट्री एग्जाम का परिणाम 2026 आज 14 जुलाई 2026 वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र mahahsscboard.in वेबसाइट के साथ-साथ नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करके डाउनलोड करें।
Maharashtra Board 10th, 12th Compartment Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) द्वारा 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 का रिजल्ट आज, 14 जुलाई 2026 को वेबसाइट पर जारी कर दिए गए है। दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए रिजल्ट लिंक को वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है।
वे सभी छात्र जो अपने साल को बचाने के लिए इन जून-जुलाई में आयोजित किए गए सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in पर अपने लॉगिन क्रैडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी छात्र वहीं से अपनी डिजिटल मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
MSBSHSE Supplementary Result 2026 Highlights
छात्र MSBSHSE Supplementary Exam & Result 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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बोर्ड का नाम
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महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE)
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एग्जाम का नाम
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10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026
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10वीं एग्जाम की अवधि
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16 जून से 30 जून 2026
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12वीं एग्जाम की अवधि
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16 जून से 8 जुलाई 2026
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रिजल्ट की डेट
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14 जुलाई 2026 जारी
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ऑफिशियल वेबसाइट
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लॉगिन क्रेडेंशियल
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रोल/सीट नंबर और माता का पहला नाम
Maharashtra SSC, HSC Supplementary Result 2026 Official Links
Maharashtra 10th, 12th Supplementary Exam Result 2026 को डाउनलोड करने के लिए छात्र यहां नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक्स का इस्तेमाल करें। छात्रों को इन लिंक्स के माध्यम से रिजल्ट डाउनलोड करने में आसानी होगी।
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कक्षाएं
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लिंक्स
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Maharashtra 10th(SSC) Supplementary Result 2026 Link
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Maharashtra 12th(HSC) Supplementary Result 2026 Link
Maharashtra Board 10th, 12th Compartment Kab hue the?
महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं (SSC) छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम 16 से 30 जून 2026 तक आयोजित किए थे। वहीं, महाराष्ट्र बोर्ड ने 12वीं (HSC) के सप्लीमेंट्री एग्जाम 16 जून से 8 जुलाई 2026 तक आयोजित किए थे।
Maharashtra SSC, HSC Supplementary Result 2026 Kese Download kafrein?
10वीं और 12वीं के छात्र अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट को आसानी से डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन स्चेप्स को फॉलो करें।
1. महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाएं।
2. होमपेज पर अपनी क्लास के अनुसार ‘HSC Examination June - 2026 Result’ या ‘SSC Examination June - 2026 Result’ के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।
3. फिर, अपनी लॉगिन डिटेल्स को फिल करें।
4. फॉर्म को सबमिट कर दें।
5. स्क्रिन पर मौजूद रिजल्ट को डाउनलोड कर लें।
6. दोनों कक्षाओं के छात्र उस रिजल्ट की मार्कशीट का एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.