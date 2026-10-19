Dussehra School Holidays 2026: दुर्गा पूजा और विजयादशमी पर स्कूलों में छुट्टी जारी, देखें आपके शहर में कब खुलेंगे स्कूल

Dussehra School Holiday Calendar 2026: शरद ऋतु के आने के साथ ही देश भर में त्योहारों की रौनक काफी ज्यादा बढ़ गई है। दुर्गा पूजा (Durga Puja), महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी / दशहरा (Dussehra 2026) के पावन अवसर पर देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूली छात्रों के लिए छुट्टियों जारी कर दी गई है। इस साल विजयादशमी का मुख्य पर्व 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) को मनाया जा रहा है। हालांकि, त्योहारों को मनाने का उत्साह और परंपराएं हर राज्य में अलग-अलग होती हैं, इसलिए राज्य सरकारों और शिक्षा विभागों ने क्षेत्रीय महत्व के अनुसार 3 दिनों से लेकर 12 दिनों तक के दुर्गा पूजा व दशहरा अवकाश (Autumn/Dussehra Break) का शेड्यूल जारी किया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल अलग-अलग जारी किया है। सभी लोग यहां से जानें किस दिन और कहां-कहां रहेंगे दशहरा पर स्कूल बंद।

Dussehra & Durga Puja School Holidays 2026: स्टेट-वाइज छुट्टियों का डिटेल्स Dussehra 2026 के अवसर पर देश के प्रमुख राज्यों और क्षेत्रों में दशहरा व दुर्गा पूजा के दौरान मिलने वाली छुट्टियों की डेट्स और स्कूल खुलने का टाइम आदि इंफॉर्मेशन जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। राज्य / क्षेत्र छुट्टियों की अवधि कुल छुट्टी स्कूल खुलने की डेट पश्चिम बंगाल 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 12 दिन 27 अक्टूबर 2026 तेलंगाना 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2026 13 दिन (बतुकम्मा व दशहरा) 23 अक्टूबर 2026 आंध्र प्रदेश 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 10 दिन 22 अक्टूबर 2026 बिहार 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 5 दिन 22 अक्टूबर 2026 झारखंड 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 3 दिन 22 अक्टूबर 2026 कर्नाटक 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 12 दिन (दसरा अवकाश) 22 अक्टूबर 2026 उत्तर प्रदेश व दिल्ली-NCR 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 3 दिन (स्थान विशेष अनुसार) 21/26 अक्टूबर 2026

स्टेट-वाइज दशहरा छुट्टी का पूरा ब्रेकडाउन 1. बिहार और झारखंड (Bihar & Jharkhand): बिहार: बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार, दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 5 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। फिर, 22 अक्टूबर से सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल नियमित रूप से शुरू हो जाएंगे।

झारखंड: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के कैलेंडर के अनुसार 19 अक्टूबर (महाअष्टमी) से 21 अक्टूबर तक 3 दिनों की छुट्टियां रहेंगी। 2. पश्चिम बंगाल (West Bengal): पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15 अक्टूबर से ही लंबे शरदकालीन अवकाश (Puja Vacation) की शुरुआत हो चुकी है, जो 26 अक्टूबर तक चलेगी। 27 अक्टूबर से सभी क्लासेस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 3. दक्षिण भारत (Telangana, AP, Karnataka & TN): तेलंगाना व आंध्र प्रदेश: दक्षिण भारत में 'दसरा' (Dasara) और 'बतुकम्मा' पर्व का विशेष महत्व है। तेलंगाना में 10 से 22 अक्टूबर तक 13 दिनों का सबसे लंबा वैकेशन दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में 12 से 21 अक्टूबर तक कक्षाएं बंद रहेंगी।

कर्नाटक: मैसूर दसरा के उपलक्ष्य में राज्य के अधिकांश जिलों में 10 से 21 अक्टूबर तक छुट्टियों का प्रावधान किया गया है।

तमिलनाडु: तमिलनाडु में 19 अक्टूबर (आयुध पूजा) और 20 अक्टूबर (विजयादशमी) पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।