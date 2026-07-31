UPTAC काउंसलिंग राउंड 3 का रिजल्ट जारी, सीट मिलने के बाद आगे क्या करें? देखें पूरा अपडेट

4 अगस्त से 7 अगस्त 2026

राउंड 4 सीट अलॉटमेंट (Auto-Freeze)

राउंड 3 रिस्पॉन्स (Freeze / Float)

सामान्य - OBC: 20,000 , SC - ST: 12,000

31 जुलाई 2026 (आज जारी)

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU), लखनऊ

UPTAC 2026 Round 3 Seat Allotment में शामिल होने वाले छात्र रिजल्ट और काउंसलिंग से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

UPTAC 2026 राउंड 3 सीट अलॉटमेंट से जुड़ी सभी मुख्य डिटेल्स

काउंसलिंग के तीसरे राउंड में जिन छात्रों ने B.Tech, B.Des तथा Integrated M.Tech जैसे तकनीकी सिलेब्स के लिए भाग लिया था, वे अब UPTAC के ऑफिशियल समर्थ पोर्टल uptac.samarth.edu.in पर जाकर अलॉटमेंट स्टेटस को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

UPTAC Counselling 2026: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) द्वारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग (UPTAC 2026) के राउंड 3 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आज 31 जुलाई 2026 को जारी कर दिया गया है।

UPTAC 2026 Round 3 Seat Allotment Result OUT: यहां क्लिक करें

UPTAC 2026 राउंड 3 रिजल्ट कैसे चेक करें?

छात्र UPTAC 2026 Round 3 Seat Allotment को चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

1. UPTAC 2026 ऑफिशियल पोर्टल uptac.samarth.edu.in पर विजिट करें।

2. होमपेज पर दिए गए ‘Candidate Login’ या ‘Round 3 Seat Allotment Result’ लिंक पर क्लिक करें।

3. फिर, लिंक पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर/रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा भरकर लॉगिन करें।

4. डैशबोर्ड में ‘Seat Allotment Status’ टैब पर जाएं।

5. फिर, आपको अलॉटेड कॉलेज, ब्रांच और कैटेगरी की जानकारी को अच्छे से दिखेगे।

6. अपने Provisional Seat Allotment Letter को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।

UPTAC 2026 Freeze और Float: सीट अलॉटमेंट के बाद आगे क्या करें?

UPTAC 2026 के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट को चेक करने के बाद छात्रों को पोर्टल पर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सीटों को Freeze और Float का ऑप्शन चुनना होगा और सीट कन्फर्मेशन फीस को जमा करनी होगी।