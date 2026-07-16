आरबीआई Grade B मेंस Admit Card 2026 आउट; rbi.org.in से करें डाउनलोड, 25 जुलाई से शुरू Exam
RBI Grade B Phase II Admit Card 2026: भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड बी फेज-2 एग्जाम का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जनरल स्ट्रीम के लिए फेज 2 के एग्जाम 25 जुलाई को होगा। साथ ही, DEPR / DSIM स्ट्रीम का एग्जाम 26 जुलाई को आयोजित किया गया है। RBI Grade B Phase 1 एग्जाम में पास हुए छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड को करें Download.
RBI Grade B Phase 2 Admit Card 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आरबीआई ग्रेड बी (RBI Grade B) यानी Phase 2 (Mains) एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। Phase 1 के एग्जाम में पास हुए छात्र अब आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर फेज 2 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
RBI Grade B Phase 2 के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए छात्रों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, RBI Grade B Phase 2 के एग्जाम 25 जुलाई और 26 जुलाई 2026 को आयोजित किए जाएंगे। इन एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
RBI Grade B Phase 2 से जुड़ा इंपोर्टेंट शेड्यूल
छात्र RBI Grade B Phase 2 के एग्जाम में शामिल होने से पहले इससे जुड़े पूरे शेड्यूल की जानकारी लेने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में फेज 2 के साथ-साथ फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम और रिजल्ट से जुड़ी सभी जानकारी शामिल हैं।
|
इवेंट
|
डेट्स
|
RBI Grade Bनोटिफिकेशन जारी
|
29 अप्रैल 2026
|
रजिस्ट्रेशन शुरू
|
29 अप्रैल 2026
|
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
|
20 मई 2026
|
फेज-1 एडमिट कार्ड जारी
|
5 जून 2026
|
फेज-1 एग्जाम (जनरल)
|
13 जून 2026
|
फेज-1 एग्जाम (DEPR / DSIM Streams)
|
14 जून 2026
|
फेज-1 रिजल्ट
|
25 जून 2026
|
फेज-2 एडमिट कार्ड जारी
|
15 जुलाई 2026
|
फेज-2 एग्जाम (जनरल)
|
25 जुलाई 2026
|
फेज-2 एग्जाम (DEPR / DSIM Streams)
|
26 जुलाई 2026
|
फेज-2 रिजल्ट
|
जल्द
|
इंटरव्यू
|
जल्द
|
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मोड
|
ऑनलाइन
|
लॉगइन के लिए जरूरी क्रेडेंशियल्स
|
रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/D.O.B
RBI Grade B Phase 2 Admit Card kab tak kar sakte hai Download?
RBI Grade B Phase 2 के एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र यह एडमिट कार्ड केवल 26 जुलाई 2026 तक ही वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। छात्र इन्हें जल्द डाउनलोड करके एक-एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
RBI Grade B Phase 2 Admit Card Download Official Links
|
Post-wise Admit Card Download Links
|
RBI Grade B (General) Mains Admit Card 2026
|
RBI Grade B Mains (DEPR) Admit Card 2026
|
RBI Grade B Mains (DSIM) Admit Card 2026
RBI Grade B Phase 2 Admit Card कैसे करें Download?
छात्र RBI Grade B Phase 2 के Admit Card को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानें इन निम्नलिखित स्टेप्स के बारे में।
- रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए 'Opportunities@RBI' ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद 'Current Vacancies' टैब में जाकर 'Call Letters/ Admit Card' को चुनें।
- फिर, अपनी स्ट्रीम जैसे General, DEPR या DSIM के अनुसार ‘Admission Letters for Phase-II Examination’ के लिंक पर क्लिक करें।
- छात्र फिर, रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर और पासवर्ड डालकर फॉर्म को सबमिट करें।
- फिर, कैप्चा कोड को भरकर 'Login' करें। ॉ
- स्क्रिन पर मौजूद एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंटआउट लें।
एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को करें Check
आरबीआई ग्रेड बी फेज-2 एडमिट कार्ड में दी गई सभी इंपोर्टेंट जानकारियो को चेक करने के लिए छात्र नीचे देखें।
1. छात्र का नाम
2. रोल नंबर
3. रजिस्ट्रेशन नंबर
4. फोटो और हस्ताक्षर
5. कैटेगरी
6. एग्जाम का नाम
7. एग्जाम डेट
8. शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम
9. गेट बंद होने का टाइम
10. एग्जाम सेंटर कोड
11. एग्जाम सेंटर एड्रेस
छात्र RBI Grade B Phase 2 Admit Card and Exam Schedule के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ यहां भी देखें।
यहां भी पढ़े: DU UG Admission 2026: पहली अलॉटमेंट लिस्ट के बाद 'Freeze' करें या? जानें 'Freeze' और 'Upgrade' का प्रोसेस
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.