आरबीआई Grade B मेंस Admit Card 2026 आउट; rbi.org.in से करें डाउनलोड, 25 जुलाई से शुरू Exam

RBI Grade B Phase 2 Admit Card 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आरबीआई ग्रेड बी (RBI Grade B) यानी Phase 2 (Mains) एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। Phase 1 के एग्जाम में पास हुए छात्र अब आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर फेज 2 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

RBI Grade B Phase 2 के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए छात्रों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, RBI Grade B Phase 2 के एग्जाम 25 जुलाई और 26 जुलाई 2026 को आयोजित किए जाएंगे। इन एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

RBI Grade B Phase 2 से जुड़ा इंपोर्टेंट शेड्यूल

छात्र RBI Grade B Phase 2 के एग्जाम में शामिल होने से पहले इससे जुड़े पूरे शेड्यूल की जानकारी लेने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में फेज 2 के साथ-साथ फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम और रिजल्ट से जुड़ी सभी जानकारी शामिल हैं।