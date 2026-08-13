Agriculture Scholarships 2026: कृषि छात्रों के लिए NSP-DBT सिस्टम लॉन्च, 21.35 करोड़ की स्कॉलरशिप जारी; जानें Registration Process
NSP Agriculture Scholarship 2026: राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) ने कृषि छात्रों के लिए 21.35 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी गई है। इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जानकारी के बारे में जानने के लिए पोर्टल पर देख सकते हैं।
ICAR Agriculture Scholarship Scheme 2026: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश भर के कृषि छात्रों के लिए National Scholarship Portal (NSP) और Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली की शुरुआत की है। ICAR-IARI, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कॉलरशिप की शुरूआत करते हुए 6,000 से अधिक छात्रों के लिए 21.35 करोड़ की स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी का गई है।
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्कॉलरशिप वितरण में होने वाली देरी को खत्म करना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व सुव्यवस्थित बनाना है। साथ ही, नई प्रणाली को शुरू करने काउद्देश्य यह छात्रों के लिए सुनिश्चित करना है कि एलिजिबिल छात्रों को फाइनेंशियल सहायता के बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो।
Agriculture Scholarships 2026: महत्वपूर्ण डेट्स और टाइमलाइन
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर 2026-27 शैक्षणिक सशन के लिए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जुड़ा पूरा शेड्यूल जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डेट्स
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पोर्टल खुलने की डेट
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1 जून 2026
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प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप की लास्ट डेट
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31 अगस्त 2026
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पोस्ट-मैट्रिक / उच्च शिक्षा की लास्ट डेट
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31 अक्टूबर 2026
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संस्थान स्तर पर वेरिफिकेशन
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15 नवंबर 2026
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जिला / राज्य स्तर पर वेरिफिकेशन
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30 नवंबर 2026
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पहला मासिक DBT साइकल
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दिसंबर 2026
Agriculture Scholarships 2026: NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स
योग्य कृषि छात्र National Scholarship Portal के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें।
- NSP के ऑफिशियल पोर्टल scholarships.gov.in पर विजिट करें।
- यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो NSP OTR App या पोर्टल के जरिए One-Time Registration (OTR) पूरा करें।
- पोर्टल के स्टूडेंट सेक्शन में जाकर 'Apply Fresh' पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिटेल्स फिल करें।
- उपलब्ध स्कीमों की लिस्ट में से संबंधित ICAR या कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) की स्कॉलरशिप योजना चुनें।
- फिर, डॉक्यूमेंटस जैसे आय प्रमाण पत्र, आधार को अपलोड करें।
- फिर, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.