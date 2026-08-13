Bihar Police SI PET Admit Card Date 2026: बिहार पुलिस एसआई पीईटी एडमिट कार्ड डेट bpssc.gov.in जारी
Bihar Police SI PET Admit Card Date 2026: बिहार पुलिस एसआई पीईटी एडमिट कार्ड डेट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार पीईटी परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, वे लेख में दिए गए ऑफिशियल नोटिस को देख सकते हैं।
Bihar Police SI PET Admit Card Date 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने एसआई पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डेट जारी कर दी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन सितंबर/अक्टूबर में होने जा रहा है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हुए थे, उन्हें अब फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। इस शारीरिक दक्षता/योग्यता परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को तय तिथि और समय पर पहुंचना होगा। अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों को दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा।
Bihar Police SI PET Admit Card Date 2026: नोटिस जारी
बिहार पुलिस एसआई पीईटी एडमिट कार्ड 2026 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसके बिना उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत पुलिस अवर सेवा आयोग ने एसआई पीईटी एडमिट कार्ड 8 सितंबर को जारी करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड डेट से नोटिस को नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
बिहार पुलिस एसआई पीईटी एडमिट कार्ड 2026
BPSSC SI PET Admit Card 2026: हाइलाइट्स
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग SI शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन सितंबर/अक्टूबर 2026 को पटना में करेगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड से जुड़ी अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
|
भर्ती प्राधिकरण
|
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC)
|
पद का नाम
|
एसआई पीईटी एडमिट कार्ड 2026
|
विज्ञापन संख्या
|
05/2025
|
पीईटी परीक्षा तिथि
|
सितंबर/अक्टूबर 2026
|
परीक्षा केंद्र
|
पटना
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
8 सितंबर, 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://bpssc.bihar.gov.in/
Bihar Police SI PET Exam Pattern 2026: फिजिकल टेस्ट
बिहार पुलिस एसआई पीईटी चयन प्रक्रिया में महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए मानक अलग - अलग हैं। जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं।
|
गतिविधि
|
पुरुष
|
महिला
|
दौड़
|
1 मील – 6:30 मिनट
|
1 किमी – 6 मिनट
|
ऊंची कूद
|
4 फीट
|
3 फीट
|
लंबी कूद
|
12 फीट
|
9 फीट
|
गोला फेंक
|
7.25 किग्रा – 16 फीट
|
5.44 किग्रा – 10 फीट
बिहार एसआई पीईटी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 8 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.