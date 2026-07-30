CBSE Class 12th Supplementary Result 2026: अगस्त में जारी होगा 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, cbse.gov.in पर से पाएं लेटेस्ट अपडेट्स

CBSE 12th Supplementary Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा जल्द ही 12वीं के सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के रिजल्ट जारी करे जा सकते हैं। इसी के साथ बोर्ड द्वारा अगस्त के दूसरे और तीसरे हफ्ते मे रिजल्ट जारी होने की पूरी-पूरी संभावना है।

बोर्ड के नंबर्स के अनुसार, इस साल लगभग 1.63 लाख छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए शामिल हुए थे। साथ ही, जो छात्र अपने मार्क्स को सुधारना चाहते थे, उनके लिए बोर्ड ने 28 जुलाई, 2026 को कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित किए थे। CBSE बोर्ड ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर रिजल्ट जारी नहीं किया है। छात्र लेटेस्ट अपडेट्स के साथ-साथ रिजल्ट को देखने के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

CBSE 12th Supplementary Result को देखने के लिए क्या करें?

CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के लिए बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जामकारी नहीं दी है। परंतु, 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि का उपयोग करके ऑफिशियल वेबसाइट्स results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। साथ ही, छात्र रिजल्ट को DigiLocker और UMANG ऐप पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।