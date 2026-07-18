CBSE Class 10 Second Board Result 2026 जारी, वेबसाइट, DigiLocker और SMS से ऐसे करें Download
CBSE 10th Phase 2 Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने आज, 18 जुलाई 2026 को 10वीं के सेकेंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र अब फाइनल मार्कशीट को ऑफिशियल पोर्टल जैसे cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से डायरेक्ट लिंक पाएं।
OUT, CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) आज 18 जुलाई 2026 को 10वीं के सेकेंड बोर्ड (Phase 2) एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए गए है। 15 मई से 21 मई, 2026 के बीच आयोजित हुए इन एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट्स cbseresults.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
CBSE 10th Second Board Result 2026 से जुड़ी हाइलाइट्स
CBSE ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) ने इस साल पहली बार सेकेंड एग्जाम यानी Two-Board Exam सिस्टम को लागू किया था। इस एग्जाम में कुल 6.68 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जिनमें इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों कैटेगरी के छात्र शामिल हुए थे।
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इवेंट
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डिटेल्स
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बोर्ड का नाम
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE)
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एग्जाम का नाम
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10वीं सेकेंड बोर्ड (Phase 2) एग्जाम 2026
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एग्जाम डेट
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15 मई से 21 मई 2026
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कुल शामिल छात्र
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6,68,854 छात्र
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कम से कम पासिंग मार्क्स
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प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स
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रिजल्ट का स्टेटस
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जारी OUT
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ऑफिशियल वेबसाइट्स
CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Official Tweet
आज CBSE Board 2026 द्वारा CBSE Class 10 Second Board Result 2026 की जानकारी एक ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से दी गई है।
CBSE Class X Second Board Examination 2026 Results Declared— CBSE HQ (@cbseindia29) July 18, 2026
Check your result on the DigiLocker Results Portal: https://t.co/Uez4FymzeI
Press Release: https://t.co/TM8nDt12Ih#CBSE #ClassXResults2026 #BoardResults #NEP2020 #DigiLocker pic.twitter.com/Qq3OQc4ZIe
CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Direct Link - यहां क्लिक करें
रिजल्ट कैसे करें डाउनलोड?
छात्र 10वीं बोर्ड के सेंकेड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
1. CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर ‘CBSE Class 10th Second Board Result 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।
3. फिर, अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे रोल नंबर, स्कूल नंबर, और एडमिट कार्ड आईडी को फिल करें।
4. सभी लॉगिन डिटेल्स को फिल करने के बाद फॉर्म को 'Submit' कर दें।
5. आपका डिजिटल स्कोरकार्ड को देख कर इसे डाउनलोड कर लें।
6. डाउनलोड करके एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
CBSE 10th Phase 2 Result 2026 को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन
1. DigiLocker App:
10वीं के छात्र अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से डिजीलॉकर पर लॉगिन कर अपनी डिजिटल मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं।
2. UMANG App:
सरकार द्वारा जारी किए गए इस उमंग ऐप पर जाकर छात्र 'CBSE' सर्च करके अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
3. SMS सेवा:
छात्र 10वीं सेकेंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए अपने फोन से एक मैसेज CBSE10.RollNo.SchoolCode.CentreNo. पर टाइप करके 7738299899 पर भेज सकते हैं। ऐसा करने से आपका रिजल्ट सीधे फोन पर आ जाएगा।
सीबीएसई कक्षा 10 रिजल्ट 2026 की मार्कशीट पर चेक करें Details
CBSE 10वीं 2026 के रिजल्ट की ऑनलाइन स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के बाद इन डिटेल्स को चेक जरूर करें।
1. छात्र का नाम
2. रोल नंबर
3. एग्जाम का नाम
4. एग्जाम मोड
5. सब्जेक्ट
6, मार्क्स
7. कैटेगरी
8. कुल मार्क्स
छात्र CBSE Class 10 Second Board Result 2026 को चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.